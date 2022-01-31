Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220131/jokerin-devam-filmi-2023te-cekilecek-1053311462.html
'Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek'
'Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek'
Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı iddia edildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:38+0300
2022-01-31T15:44+0300
dünya
joker
warner bros
film
çekim
devam filmi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/20/1040272040_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1acd64834de42beb39dc4589e71bfb52.jpg
Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin çekimlerine başlandığı iddia edildi. The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söylemişti, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmamıştı.HeroicHollywood'un haberine göre, Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı. Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.Joker, Joaquin Phoenix filminden bu yana başka büyük yapımlarda yer almasa da, bu yıl yayınlanacak Robert Pattinson'ın The Batman'inde yer alacağı yönünde söylentiler de mevcut.Joker, 28 Ekim 2019 tarihinde ABD'de gösterime girmişti.Tüm sinema piyasasını altüst ederek beklenenin çok üzerinde izlenme rakamlarına ulaşan film, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 'R-rated' filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/20/1040272040_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_55d4be3b5f764af70440393fbd4f6cd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joker, warner bros, film, çekim, devam filmi

'Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek'

15:38 31.01.2022 (güncellendi: 15:44 31.01.2022)
© Fotoğraf : YouTubeJoaquin Phoenix'ın başrolünde olduğu 'Joker' filmi
Joaquin Phoenix'ın başrolünde olduğu 'Joker' filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı iddia edildi.
Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin çekimlerine başlandığı iddia edildi.
The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söylemişti, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmamıştı.
HeroicHollywood'un haberine göre, Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı. Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.
Joker, Joaquin Phoenix filminden bu yana başka büyük yapımlarda yer almasa da, bu yıl yayınlanacak Robert Pattinson'ın The Batman'inde yer alacağı yönünde söylentiler de mevcut.
Joker, 28 Ekim 2019 tarihinde ABD'de gösterime girmişti.
Tüm sinema piyasasını altüst ederek beklenenin çok üzerinde izlenme rakamlarına ulaşan film, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 'R-rated' filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce