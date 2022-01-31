https://tr.sputniknews.com/20220131/jokerin-devam-filmi-2023te-cekilecek-1053311462.html

'Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek'

'Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek'

Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı iddia edildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:38+0300

2022-01-31T15:38+0300

2022-01-31T15:44+0300

dünya

joker

warner bros

film

çekim

devam filmi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104027/20/1040272040_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1acd64834de42beb39dc4589e71bfb52.jpg

Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin çekimlerine başlandığı iddia edildi. The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söylemişti, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmamıştı.HeroicHollywood'un haberine göre, Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı. Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.Joker, Joaquin Phoenix filminden bu yana başka büyük yapımlarda yer almasa da, bu yıl yayınlanacak Robert Pattinson'ın The Batman'inde yer alacağı yönünde söylentiler de mevcut.Joker, 28 Ekim 2019 tarihinde ABD'de gösterime girmişti.Tüm sinema piyasasını altüst ederek beklenenin çok üzerinde izlenme rakamlarına ulaşan film, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 'R-rated' filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joker, warner bros, film, çekim, devam filmi