Yeşim Salkım: Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" dedi.Salkım gelen zamlarla ilgili "Rüyada filan mıyız?" derken, "Biri bizi dürterek uyandırsın ne olur ya" yorumunda bulundu.
Sanatçı Yeşil Salkım, elektrik zamlarına tepki göstererek, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" yorumunda bulundu.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" dedi.
Salkım gelen zamlarla ilgili "Rüyada filan mıyız?" derken, "Biri bizi dürterek uyandırsın ne olur ya" yorumunda bulundu.