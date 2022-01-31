https://tr.sputniknews.com/20220131/yesim-salkim-ben-turkiyeden-baska-bir-ulkede-yasiyorum-da-benim-mi-haberim-yok-bu-zamlar-nedir-1053309513.html

Yeşim Salkım: Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?

Yeşim Salkım: Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?

Sanatçı Yeşil Salkım, elektrik zamlarına tepki göstererek, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" yorumunda... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:35+0300

2022-01-31T14:35+0300

2022-01-31T14:35+0300

yaşam

elektrik

yeşim salkım

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Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" dedi.Salkım gelen zamlarla ilgili "Rüyada filan mıyız?" derken, "Biri bizi dürterek uyandırsın ne olur ya" yorumunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20200813/yesim-salkim-kadina-yonelik-siddette-saglam-adimlar-atilmasi-gerekiyor-bir-dernek-kuruyorum-1042642858.html

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elektrik, yeşim salkım