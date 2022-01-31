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Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı
Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı
Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığını yaptığı hükümet, muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T09:40+0300
2022-01-31T09:45+0300
dünya
yunanistan
syriza
güvenoyu
hükümet
kiryakos miçotakis
kar
koronavirüs
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300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin 156 milletvekili hükümete destek verdi. Muhalefetteki 142 milletvekili hükümete güvenoyu vermezken, 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Hükümetin, iktidar partisi milletvekillerinin desteği ile güvenoyu aldığı oylamaya, 1 Yeni Demokrasi milletvekili ise sağlık problemi nedeniyle katılamadı. Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümet için güvenoylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi vermişti. SYRIZA, gensoru önergesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına, ülkedeki pahalılığa ve hafta başında ülke genelinde görülen elverişsiz hava koşullarına dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını savunmuştu.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220128/yunanistanda-micotakis-hukumeti-guven-oylamasina-gidiyor-1053218567.html
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yunanistan, syriza, güvenoyu, hükümet, kiryakos miçotakis, kar, koronavirüs

Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı

09:40 31.01.2022 (güncellendi: 09:45 31.01.2022)
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Meclisi
Yunanistan Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığını yaptığı hükümet, muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı.
300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin 156 milletvekili hükümete destek verdi. Muhalefetteki 142 milletvekili hükümete güvenoyu vermezken, 1 milletvekili çekimser oy kullandı.
Hükümetin, iktidar partisi milletvekillerinin desteği ile güvenoyu aldığı oylamaya, 1 Yeni Demokrasi milletvekili ise sağlık problemi nedeniyle katılamadı.
Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümet için güvenoylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi vermişti. SYRIZA, gensoru önergesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına, ülkedeki pahalılığa ve hafta başında ülke genelinde görülen elverişsiz hava koşullarına dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını savunmuştu.​​​​​​​
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
DÜNYA
Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor
28 Ocak, 02:32
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