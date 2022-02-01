https://tr.sputniknews.com/20220201/arkeologlar-2-bin-yillik-cam-kse-buldu-uzerinde-tek-bir-cizik-bile-yok--1053336293.html

Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse buldu: Üzerinde tek bir çizik bile yok

Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse buldu: Üzerinde tek bir çizik bile yok

Arkeologlar, Hollanda'nın Nijmegen şehrinde mükemmel durumda kalan Roma döneminden kalma 2 bin yıllık cam kâse keşfetti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T10:27+0300

2022-02-01T10:27+0300

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yaşam

hollanda

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arkeoloji

arkeolog

nijmegen

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Hollanda'nın Nijmegen kentinde bir kazıda çalışan arkeologların çok iyi korunmuş, 2 bin yıllık mavi cam kâseyi geçen yılın sonlarında ortaya çıkardıkları bildirildi. Avuç içi büyüklüğündeki çanağın yüzyıllarca yeraltına gömülmüş olarak hayatta kaldığı, çok az aşınma ile mükemmel bir şekilde bozulmadan varlığını koruduğu belirtildi.ARTNews'ten Francesca Aton'un haberine göre, araştırmacılar, şehrin Winkelsteeg ticaret bölgesinde yürütülen planlı bir konut geliştirme projesi öncesinde geçen hafta kâsenin keşfini duyurdu.Kâse, dikey çizgili desenleriyle ayırt ediliyor. Arkeolog Pepijn van de Geer, "Desenler kase üzerinde sıvı haldeyken çizilmiş. Metal oksit, kasenin mavi renge bürünmesine neden olmuş” dedi.Kâsenin oluşturulduğu sırada, Romalıların Nijmegen ve civarında askeri kamp kurduğu, kentin de Roma'nın Hollanda topraklarındaki ilk şehri olduğu tahmin ediliyor.

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