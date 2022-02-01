https://tr.sputniknews.com/20220201/kurtce-sarkidan-gozaltina-alindigi-iddia-edilen-muzisyen-olay-gece-oldu-o-sirada-video-ceken-yoktu-1053363882.html

Kürtçe şarkıdan gözaltına alındığı iddia edilen müzisyen: Olay gece oldu, o sırada video çeken yoktu

Kürtçe şarkıdan gözaltına alındığı iddia edilen müzisyen: Olay gece oldu, o sırada video çeken yoktu

İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söylerken gözaltına alındıkları belirtilen sokak müzisyenleri arasında yer alan Ferhat Demir, "Biz burada 6-7 yıldır müzik... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:08+0300

2022-02-01T22:08+0300

2022-02-01T22:08+0300

akşam postasi

taksim

kürtçe

gözaltı

istiklal caddesi

şarkı

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‘Kürtçe şarkı’dan gözaltına alındığı iddia edilen müzisyen: “Olay gece oldu, o sırada video çeken yoktu” ‘Kürtçe şarkı’dan gözaltına alındığı iddia edilen müzisyen: “Olay gece oldu, o sırada video çeken yoktu”

İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen sokak müzisyenlerinin gözaltına alındığı haberi tepki çekmişti. O gruptan Ferhat Demir, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yaşananları anlattı.Demir, "Taksim İstiklal Caddesinde yaklaşık 6-7 yıldır müzik yapıyoruz. Videodaki görüntüler olaydan bir gün sonrasına ait orada sadece kalabalığı biraz dağıtmamızı istiyorlar yani hiçbir sorun yok. Olay aslında o video bir gece önce oldu ama o ana ait video yok. Polisler bize burada müzik yapmayın diyorlar. Arkadaşlarımızla yine aynı yerde müzik yaparken bir arkadaşımızın eli cebinde diye polisle sıkıntı yaşıyorlar ve arkadaşımızı karakola götürdüler. Karakolda arkadaşımızı 3 saat beklettikten para cezası kesip öyle serbest bıraktılar" ifadelerini kullandı.Ceza gürültüden kesilmişCezanın gürültüden dolayı kesildiğini belirten Demir, şöyle devam etti:"Hava soğuk herhangi birisi elini cebinde durabilir, 'Elin cebinde karşımda bu şekilde durma' diyemez hiçbir şekilde. Bu devlete yakışmayacak bir cümle. Söylediğimi şarkı Aynur Doğan'a ait Yar Meleke şarkısı ve zaten aşk şarkısıdır. Emniyet 'Tramvay ya da ambulans geçecek' gibi bir açıklama yaptı ama biz yıllardır burada müzik yapıyoruz, yıllardır buradan tramvay ve ambulans geçiyor ve geçtiği zaman bizi dinleyen insanları ben öne çekiyorum. Biz müziğimize devam devam edeceğiz ama bize ceza kesen memurlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. HDP bizim hakkımızı çok iyi savundu, sırtını bize dönmedi."

taksim

istiklal caddesi

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2022

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