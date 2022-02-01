https://tr.sputniknews.com/20220201/mhp-vefatinin-23-yilinda-baris-mancoyu-saygi-ve-ozlemle-aniyoruz-1053341897.html

MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz

MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Mançu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mhp

barış manço

anma

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Barış Manço vefatının 23'üncü yılında anılıyor. MHP de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden usta sanatçının ölüm yıl dönümüne dair bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, "Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20190201/baris-manco-olum-yil-donumu-evine-ziyaretci-akini-1037418819.html

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