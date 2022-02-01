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MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz
MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz
Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Mançu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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Barış Manço vefatının 23'üncü yılında anılıyor. MHP de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden usta sanatçının ölüm yıl dönümüne dair bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, "Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20190201/baris-manco-olum-yil-donumu-evine-ziyaretci-akini-1037418819.html
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mhp, barış manço, anma

MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz

12:33 01.02.2022 (güncellendi: 12:34 01.02.2022)
© AABarış Manço
Barış Manço - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Mançu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Barış Manço vefatının 23'üncü yılında anılıyor. MHP de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden usta sanatçının ölüm yıl dönümüne dair bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" denildi.
Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2019
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