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MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz
MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz
Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Mançu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:33+0300
2022-02-01T12:33+0300
2022-02-01T12:34+0300
türkiye
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barış manço
anma
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Barış Manço vefatının 23'üncü yılında anılıyor. MHP de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden usta sanatçının ölüm yıl dönümüne dair bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, "Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20190201/baris-manco-olum-yil-donumu-evine-ziyaretci-akini-1037418819.html
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mhp, barış manço, anma
MHP: Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz 12:33 01.02.2022 (güncellendi: 12:34 01.02.2022)
Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Mançu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Barış Manço vefatının 23'üncü yılında anılıyor. MHP de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden usta sanatçının ölüm yıl dönümüne dair bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Vefatının 23. yılında Barış Manço'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" denildi.