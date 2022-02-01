https://tr.sputniknews.com/20220201/norvec-koronavirus-kisitlamalarini-17-subatta-kaldiriyor-1053365518.html
Norveç, koronavirüs kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor
Norveç, koronavirüs kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor
Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:48+0300
2022-02-01T22:48+0300
2022-02-01T22:48+0300
koronavirüs
norveç
kısıtlama
jonas gahr støre
koronavirüs
kovid-19
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların bugün saat 23.00 itibarıyla gevşetileceğini, 17 Şubat itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.Konuya ilişkin detayları paylaşan Store, "Bu gece 23.00 itibarıyla evden çalışmalar kaldırılacak, restoranların alkol servisi tekrar serbest bırakılacak, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verilecek" ifadelerini kullandı.Store, Kovid-19 aşılma oranın çok yüksek olması nedeniyle salgına karşı büyük bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, bir aksilik olmaması durumunda 17 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini verdi.Norveç'te 25 Eylül 2021'de Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra vakaların kontrolden çıkması üzerine 12 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 440'a, vaka sayısı da 781 bin 49'a yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/danimarka-omicrona-ragmen-tum-pandemi-kisitlamalarini-kaldirdi-1053338264.html
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norveç, kısıtlama, jonas gahr støre, koronavirüs, kovid-19
Norveç, koronavirüs kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor
Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini duyurdu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların bugün saat 23.00 itibarıyla gevşetileceğini, 17 Şubat itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.
Konuya ilişkin detayları paylaşan Store, "Bu gece 23.00 itibarıyla evden çalışmalar kaldırılacak, restoranların alkol servisi tekrar serbest bırakılacak, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verilecek" ifadelerini kullandı.
Store, Kovid-19 aşılma oranın çok yüksek olması nedeniyle salgına karşı büyük bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, bir aksilik olmaması durumunda 17 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini verdi.
Norveç'te 25 Eylül 2021'de Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra vakaların kontrolden çıkması üzerine 12 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.
Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 440'a, vaka sayısı da 781 bin 49'a yükseldi.