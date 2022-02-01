https://tr.sputniknews.com/20220201/otomobiliyle-kirmizi-isikta-beklerken-silahli-saldiriya-ugradi-1053367692.html

Trafikte 2 kişi tarafından otomobilinden indirilmek istenen adam silahlı saldırıya uğradı

Trafikte 2 kişi tarafından otomobilinden indirilmek istenen adam silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y, ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:57+0300

2022-02-01T23:57+0300

2022-02-02T00:02+0300

silahlı saldırı

trafik ışıkları

türkiye

samsun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053367667_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_450b01ad4786bd0acabe67f693ca8200.jpg

Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silahlı saldırı, trafik ışıkları, samsun