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Trafikte 2 kişi tarafından otomobilinden indirilmek istenen adam silahlı saldırıya uğradı
Trafikte 2 kişi tarafından otomobilinden indirilmek istenen adam silahlı saldırıya uğradı
Samsun'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y, ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:57+0300
2022-02-02T00:02+0300
silahlı saldırı
trafik ışıkları
türkiye
samsun
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Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
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silahlı saldırı, trafik ışıkları, samsun

Trafikte 2 kişi tarafından otomobilinden indirilmek istenen adam silahlı saldırıya uğradı

23:57 01.02.2022 (güncellendi: 00:02 02.02.2022)
© DHATrafik olay yeri
Trafik olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Samsun'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y, ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan aranıyor
Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.
Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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