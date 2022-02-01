https://tr.sputniknews.com/20220201/sorosdan-cinde-rejim-degisikligi-cagrisi-1053336499.html

Soros'dan Çin'de rejim değişikliği çağrısı

Soros'dan Çin'de rejim değişikliği çağrısı

Ülkelerin kaderleriyle oynayan mali spekülasyonları ve 120'den fazla ülkede demokrasiyle ilgili gruplara fon sağlama beyanıyla faaliyet gösteren Açık Toplum... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T10:21+0300

2022-02-01T10:21+0300

2022-02-01T10:51+0300

dünya

çin

george soros

şi cinping

pekin kış olimpiyatları

abd

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Liberal faaliyetleriyle tanınan milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'dünyadaki açık toplumlara en büyük tehdit' diye niteleyen Soros, cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı da Nazi Almanyası'nda düzenlenen 1936 Berlin Yaz Olimpiyatı ile kıyasladı. 'Olimpiyat üzerinden propaganda zaferi peşinde'Çin'den 'dünyanın en güçlü otoriter devleti' ve 'açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' diye söz eden Soros (91), '1936 yılının Almanya'sı gibi Çin'in de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın nümayişini, kendi sıkı kontrol sisteminin hanesine propaganda zaferi yazdırmak için kullandığını' öne sürdü. 'Komünizme gerçekten inanıyor'Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in piyasa ekonomisi reformlarını hayata geçiren eski lideri Deng Şiaoping'den farklı olarak 'komünizme gerçekten inandığını, Mao Zedong ve Vladimir Lenin'i gerçek idolleri olarak gördüğünü' söyleyen Soros, konuşmasını Çin'de rejim değişikliği çağrısıyla noktaladı:'Gücünüz dahilindeki her şeyi yapın'"Şi Cinping'in yerine, içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birilerinin geçmesi umulmaktadır... Bu, açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi ortadan kaldırır ve açık toplumlar da Çin'in arzulanan yönde hareket etmesi için güçleri dahilindeki her şeyi yapmalıdır."Soros etkisi işbaşındaSoros'un kurup yönettiği Açık Toplum Vakıfları'nın destek verdikleri arasında ABD'de beyaz polisin sistematik olarak silahsız siyah katletmesine karşı eylemleriyle tanınan Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketi, Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu, göç reformuyla ilgili kampanyalar da var. ABD'deki bölgesel savcılık seçimleriyle de yakından ilgilenerek bu kampanyalara milyonlarca dolar yatıran Soros, birçok büyük şehirde kendi desteklediği isimlerin savcılığın başına gelmesini de sağladı.

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çin, george soros, şi cinping, pekin kış olimpiyatları, abd