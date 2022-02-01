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https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-ilk-kez-macaristandan-gaz-ithal-etmeye-basladi-1053364480.html
Ukrayna ilk kez Macaristan’dan gaz ithal etmeye başladı
Ukrayna ilk kez Macaristan’dan gaz ithal etmeye başladı
Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü (OGTSU) şirketinin CEO’su Makogon, Ukrayna’nın tarihinde ilk kez Macaristan’dan fiziki gaz ithalatına başladığını... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:20+0300
2022-02-01T22:22+0300
dünya
ukrayna
macaristan
doğalgaz
gaz
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Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Ukrayna’nın tarihinde ilk kez Macaristan’dan fiziki gaz ithalatına başladığını söyledi.Facebook sayfasından paylaşım yapan Makogon, daha önce Ukrayna doğalgaz iletim sisteminin sadece Macaristan yönünde çalışabildiğine, fakat yapılan teknik çalışmalardan sonra gazı her iki yönde taşıma imkanı doğduğuna dikkat çekti ve şu ifadelerle devam etti:OGTSU ve FGSZ operatörleri arasında geçtiğimiz aralık sonunda imzalanan anlaşma, Macaristan'dan Ukrayna'ya günde 8 milyon metreküpe kadar (yılda 2.9 milyar metreküp) gaz taşınmasını mümkün kılıyor. Bu yönde gaz taşımacılığı için garanti edilen kapasitelerin rezervasyonu 30 Eylül 2022’ye kadar yürürlükte olacak. Bu anlaşma, Slovakya’dan günlük 27 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesi ile birlikte Ukrayna tarafından yakıt ithalatı için garanti edilen toplam kapasiteyi günde 35 milyon metreküpe çıkarıyor.Avrupa Birliği’nden (AB) Ukrayna'ya gaz ithalatı 2021'de 6.2 kat gerileyerek, bir önceki yıla nazaran 13.34 milyar metreküp azaldı. Geçen yıl Ukrayna'ya gaz tedarikinde en büyük pay Macaristan'a aitti (2.198 milyar metreküp). Slovakya Ukrayna’ya 0.285 milyar metreküp ve Polonya - 0.079 milyar metreküp gaz tedarik etti.
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ukrayna, macaristan, doğalgaz, gaz

Ukrayna ilk kez Macaristan’dan gaz ithal etmeye başladı

22:20 01.02.2022 (güncellendi: 22:22 01.02.2022)
© AADoğalgaz boru hattı
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü (OGTSU) şirketinin CEO’su Makogon, Ukrayna’nın tarihinde ilk kez Macaristan’dan fiziki gaz ithalatına başladığını belirtti.
Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Ukrayna’nın tarihinde ilk kez Macaristan’dan fiziki gaz ithalatına başladığını söyledi.
Facebook sayfasından paylaşım yapan Makogon, daha önce Ukrayna doğalgaz iletim sisteminin sadece Macaristan yönünde çalışabildiğine, fakat yapılan teknik çalışmalardan sonra gazı her iki yönde taşıma imkanı doğduğuna dikkat çekti ve şu ifadelerle devam etti:
“Macaristan yönü, transit olmasa bile Slovakya'dan sonra Ukrayna'ya gaz tedariki için garantili ikinci rota haline geldi. Bu rotanın açılması, tüccarlar için Hırvatistan'daki terminalden Ukrayna'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki organize etme için imkan yarattı.”
OGTSU ve FGSZ operatörleri arasında geçtiğimiz aralık sonunda imzalanan anlaşma, Macaristan'dan Ukrayna'ya günde 8 milyon metreküpe kadar (yılda 2.9 milyar metreküp) gaz taşınmasını mümkün kılıyor. Bu yönde gaz taşımacılığı için garanti edilen kapasitelerin rezervasyonu 30 Eylül 2022’ye kadar yürürlükte olacak. Bu anlaşma, Slovakya’dan günlük 27 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesi ile birlikte Ukrayna tarafından yakıt ithalatı için garanti edilen toplam kapasiteyi günde 35 milyon metreküpe çıkarıyor.
Avrupa Birliği’nden (AB) Ukrayna'ya gaz ithalatı 2021'de 6.2 kat gerileyerek, bir önceki yıla nazaran 13.34 milyar metreküp azaldı. Geçen yıl Ukrayna'ya gaz tedarikinde en büyük pay Macaristan'a aitti (2.198 milyar metreküp). Slovakya Ukrayna’ya 0.285 milyar metreküp ve Polonya - 0.079 milyar metreküp gaz tedarik etti.
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