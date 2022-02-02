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Araştırma: İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor
Araştırma: İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor
İngiltere'de 18. yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu bir veritabanı üzerinde yapılan araştırmada, iklim krizi yüzünden bitkilerin bir ay erken çiçek... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:30+0300
2022-02-02T18:31+0300
yaşam
araştırma
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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, bitkilerin ortalama 1 ay erken çiçek açmasına neden olduğunu ortaya koydu.Araştırmacılar, 18'inci yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu "Doğanın Takvimi" adlı veri tabanında, 406 bitki türüne ait 400 binden fazla gözleme odaklandı ve bitkilerin erken çiçek açması ile artan küresel sıcaklıklar arasında güçlü bağlantı olduğunu buldu.Araştırmada, bitkilerin, 1987'den 2019'a kadar olan ortalama ilk çiçek açma tarihinin, 1753 ile 1986 arasındaki verilerle karşılaştırıldığında 1 ay önce olduğu tespit edildi.'Sonuçlar endişe verici'Cambridge Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Ulf Buntgen, erken çiçek açma zamanlarıyla bağlantılı ekolojik riskler nedeniyle sonuçların gerçekten "endişe verici" olduğuna işaret etti.Buntgen, "Bitkiler çok erken çiçek açtığında, geç don onları öldürebilir. Fakat daha da büyük risk, ekolojik uyumsuzluktur" değerlendirmesinde bulundu.Ulf Buntgen, küresel sıcaklıkların, mevcut oranlarda artmaya devam etmesi halinde, İngiltere'de baharın şubat ayında başlayabileceği uyarısında bulundu.Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.
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araştırma, ingiltere

Araştırma: İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

18:30 02.02.2022 (güncellendi: 18:31 02.02.2022)
© AAÇiçek
Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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İngiltere'de 18. yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu bir veritabanı üzerinde yapılan araştırmada, iklim krizi yüzünden bitkilerin bir ay erken çiçek açtığı ortaya çıktı.
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, bitkilerin ortalama 1 ay erken çiçek açmasına neden olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, 18'inci yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu "Doğanın Takvimi" adlı veri tabanında, 406 bitki türüne ait 400 binden fazla gözleme odaklandı ve bitkilerin erken çiçek açması ile artan küresel sıcaklıklar arasında güçlü bağlantı olduğunu buldu.
Araştırmada, bitkilerin, 1987'den 2019'a kadar olan ortalama ilk çiçek açma tarihinin, 1753 ile 1986 arasındaki verilerle karşılaştırıldığında 1 ay önce olduğu tespit edildi.

'Sonuçlar endişe verici'

Cambridge Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Ulf Buntgen, erken çiçek açma zamanlarıyla bağlantılı ekolojik riskler nedeniyle sonuçların gerçekten "endişe verici" olduğuna işaret etti.
Buntgen, "Bitkiler çok erken çiçek açtığında, geç don onları öldürebilir. Fakat daha da büyük risk, ekolojik uyumsuzluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Ulf Buntgen, küresel sıcaklıkların, mevcut oranlarda artmaya devam etmesi halinde, İngiltere'de baharın şubat ayında başlayabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.
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