https://tr.sputniknews.com/20220202/bingolde-cuvalla-esrar-tasiyan-kisi-yakalandi--1053400653.html

Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi gözaltına alındı

Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi gözaltına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, çuvalla 9 kilo 982 gram esrar taşıyan şüpheli gözaltına alındı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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esrar

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türkiye

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar Yol Kontrol Noktası yakınlarında elinde çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi. Kaçma girişiminde bulunurken yakalanan şüphelinin çuvalında 9 kilo 982 gram kubar esrar ele geçirildi.

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