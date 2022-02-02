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Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi gözaltına alındı
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi gözaltına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, çuvalla 9 kilo 982 gram esrar taşıyan şüpheli gözaltına alındı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T20:49+0300
2022-02-02T20:49+0300
2022-02-02T20:51+0300
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar Yol Kontrol Noktası yakınlarında elinde çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi. Kaçma girişiminde bulunurken yakalanan şüphelinin çuvalında 9 kilo 982 gram kubar esrar ele geçirildi.
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bingöl, esrar, çuval
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi gözaltına alındı 20:49 02.02.2022 (güncellendi: 20:51 02.02.2022)
Bingöl'ün Genç ilçesinde, çuvalla 9 kilo 982 gram esrar taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar Yol Kontrol Noktası yakınlarında elinde çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi.
Kaçma girişiminde bulunurken yakalanan şüphelinin çuvalında
9 kilo 982 gram kubar esrar ele geçirildi.