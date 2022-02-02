https://tr.sputniknews.com/20220202/kar-festivali-yalaniyla-27-ton-et-calan-kisi-tutuklandi-1053406378.html

'Kar festivali' yalanıyla 2.7 ton et çalan kişi tutuklandı

'Kar festivali' yalanıyla 2.7 ton et çalan kişi tutuklandı

Antalya'da, kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2.7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T23:38+0300

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türkiye

antalya

festival

kar

et

saklıkent

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Antalya'da, 2,7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

türkiye

antalya

saklıkent

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antalya, festival, kar, et, saklıkent