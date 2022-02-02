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'Kar festivali' yalanıyla 2.7 ton et çalan kişi tutuklandı
'Kar festivali' yalanıyla 2.7 ton et çalan kişi tutuklandı
Antalya'da, kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2.7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:38+0300
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türkiye
antalya
festival
kar
et
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Antalya'da, 2,7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
türkiye
antalya
saklıkent
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antalya, festival, kar, et, saklıkent

'Kar festivali' yalanıyla 2.7 ton et çalan kişi tutuklandı

23:38 02.02.2022 (güncellendi: 23:48 02.02.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Antalya'da, kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2.7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı..
Antalya'da, 2,7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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