Premier Lig'in İngiltere ekonomisine katkısı 7.6 milyar sterline ulaştı

Premier Lig'in İngiltere ekonomisine katkısı 7.6 milyar sterline ulaştı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Premier Lig'in ve genel olarak futbol sporunun Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkılara yönelik araştırmasını yayınladı. EY'ın güncel araştırması, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ilk kez 2013/14 sezonunda yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında Premier Lig'in kaydettiği büyümeyi de ortaya koyuyor. EY araştırmasına göre Premier Lig'in 2019/20 sezonu boyunca İngiltere GSYİH'sine yaptığı katkı 7,6 milyar sterlin seviyesine ulaştı. Lig, pandeminin neden olduğu zorluklara rağmen 94.000 iş ile istihdama destek oldu. Söz konusu ekonomik faaliyetler, İngiltere vergi ödemelerine 3.6 milyar sterlin katkı sağladı. 2013/14 sezonundan bu yana Premier Lig'in vergisel katkısında yüzde 50'lik bir artış kaydedilirken Premier Lig'in ekonomik etkisi büyük oranda (yüzde 72) ülkenin başkent Londra dışındaki bölgelerine dağılım gösterdi. EY araştırması, Premier Lig'in yaptığı toplam ekonomik katkının pandemi döneminden önceki seviyelerde ve 2016/17'de üretilen miktara eşit olduğunu da gösteriyor. Premier Lig'in küresel çekiciliği de ekonomik etkisinde önemli rol oynuyor. Premier Lig'in yayın satışları, 2019/20 sezonunda 1.4 milyar sterlin seviyesini yakalarken, tüm dünyadaki toplam izleyici kitlesi ise yaklaşık 3.2 milyar kişiye yükseldi. Yüz binlerce yabancı turistin her yıl Premier Lig karşılaşmalarını izlemek için İngiltere'yi ziyaret etmesi, bu cazibenin aynı zamanda ülke turizmi için de oldukça etkili bir rol oynadığını ortaya koyuyor. 2019/20 sezonunda 528 bin kişi, Premier Lig maçlarını izlemek amacıyla İngiltere'yi ziyaret ettikleri süre boyunca yararlandıkları ürün ve hizmetler için toplam 442 milyon sterlin harcadı. EY tarafından üçüncüsü yapılan araştırma, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin etkisinde, kesintilerle geçen zorlu bir dönemi kapsadığından önceki iki araştırmaya göre farklılıklar içeriyor. Premier Lig'in, üç aydan uzun süre kesintiye uğradığı bu dönem, boş stadyumlarda oynanan maçlarla belleklere kazınmıştı. Kovid-19 pandemisinin Premier Lig'in toplum için futbolun rolünü her zamankinden daha da güçlendirdiğini gösteren rapor, Premier Lig ve bünyesindeki kulüplerin sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal katkılarına da dikkat çekiyor. Yerel taraftar toplulukları için özel bir konuma sahip olan Premier Lig tarafından desteklenen etkinliklerden her yıl yüz binlerce futbolsever yararlanıyor.

