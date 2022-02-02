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https://tr.sputniknews.com/20220202/sahan-gokbakardan-burak-elmasa-hayal-kirikligi-oldunuz-1053389726.html
Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz
Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz
Oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, " Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:53+0300
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türkiye
şahan gökbakar
burak elmas
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.Gökbakar şöyle devam etti:
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şahan gökbakar, burak elmas

Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz

15:53 02.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Şahan GökbakarŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Şahan Gökbakar
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Oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, " Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.
Gökbakar şöyle devam etti:

"Söylenecek tek şey var.Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan"

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