https://tr.sputniknews.com/20220202/sahan-gokbakardan-burak-elmasa-hayal-kirikligi-oldunuz-1053389726.html

Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz

Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz

Oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, " Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T15:53+0300

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türkiye

şahan gökbakar

burak elmas

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.Gökbakar şöyle devam etti:

türkiye

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2022

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şahan gökbakar, burak elmas