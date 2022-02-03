https://tr.sputniknews.com/20220203/2022-bafta-odulleri-adaylari-belli-oldu-1053433577.html

2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu

2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:00+0300

2022-02-03T16:00+0300

2022-02-03T16:05+0300

yaşam

ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)

film

ödül

sinema

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053433545_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_fb52e68adbfda3390e612939850adaaf.jpg

Geçtiğimiz yılın popüler filmlerinden Dune, 2022 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nde (BAFTA) dalda aday gösterildi.Western filmi 'The Power of the Dog' filmi 8 dalda adaylık ile öne çıkan ikinci film oldu.İngiltere'nin en prestijli sinema ödül töreni olan BAFTA, bu yıl 13 Mart'ta düzenlenecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), film, ödül, sinema, aday