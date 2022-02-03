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2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu
2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:00+0300
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yaşam
ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)
film
ödül
sinema
aday
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Geçtiğimiz yılın popüler filmlerinden Dune, 2022 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nde (BAFTA) dalda aday gösterildi.Western filmi 'The Power of the Dog' filmi 8 dalda adaylık ile öne çıkan ikinci film oldu.İngiltere'nin en prestijli sinema ödül töreni olan BAFTA, bu yıl 13 Mart'ta düzenlenecek.
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ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), film, ödül, sinema, aday

2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu

16:00 03.02.2022 (güncellendi: 16:05 03.02.2022)
© REUTERS / BAFTA/Scott Garfitt/Handout İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA)
İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / BAFTA/Scott Garfitt/Handout
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune filmi öne çıktı.
Geçtiğimiz yılın popüler filmlerinden Dune, 2022 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nde (BAFTA) dalda aday gösterildi.
Western filmi 'The Power of the Dog' filmi 8 dalda adaylık ile öne çıkan ikinci film oldu.
İngiltere'nin en prestijli sinema ödül töreni olan BAFTA, bu yıl 13 Mart'ta düzenlenecek.
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