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https://tr.sputniknews.com/20220203/2022-bafta-odulleri-adaylari-belli-oldu-1053433577.html
2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu
2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:00+0300
2022-02-03T16:00+0300
2022-02-03T16:05+0300
yaşam
ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)
film
ödül
sinema
aday
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Geçtiğimiz yılın popüler filmlerinden Dune, 2022 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nde (BAFTA) dalda aday gösterildi.Western filmi 'The Power of the Dog' filmi 8 dalda adaylık ile öne çıkan ikinci film oldu.İngiltere'nin en prestijli sinema ödül töreni olan BAFTA, bu yıl 13 Mart'ta düzenlenecek.
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ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), film, ödül, sinema, aday
2022 BAFTA Ödülleri adayları belli oldu 16:00 03.02.2022 (güncellendi: 16:05 03.02.2022)
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune filmi öne çıktı.
Geçtiğimiz yılın popüler filmlerinden Dune, 2022 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nde (BAFTA) dalda aday gösterildi.
Western filmi 'The Power of the Dog' filmi 8 dalda adaylık ile öne çıkan ikinci film oldu.
İngiltere'nin en prestijli sinema ödül töreni olan BAFTA, bu yıl 13 Mart'ta düzenlenecek.