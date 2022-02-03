https://tr.sputniknews.com/20220203/adalet-bakani-bozdagdan-iyi-hal-indiriminde-degisiklik-yapilmasi-talimati-1053445290.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı

Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatı üzerine, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla iyi hal indiriminde değişiklik yapılması... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T21:02+0300

2022-02-03T21:02+0300

2022-02-03T21:23+0300

türkiye

adalet bakanı

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

iyi hal indirimi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iyi hal indiriminde yasal değişiklik yapılmasına yönelik teknik çalışma başlatılması talimatını verdi.AA'nın haberine göre bunun üzerine Adalet Bakanlığı bürokratları, toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması ve iyi hal indiriminde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla harekete geçti. Bakanlık bürokratları, mevzuatı tarayarak bu konuda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı

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