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https://tr.sputniknews.com/20220203/esenyurtta-asker-eglencesi-gerceklestiren-dolmuscular-tuneli-trafige-kapatti-1053428777.html
Esenyurt'ta asker eğlencesi gerçekleştiren dolmuşçular, tüneli trafiğe kapattı
Esenyurt'ta asker eğlencesi gerçekleştiren dolmuşçular, tüneli trafiğe kapattı
Esenyurt’ta bir dolmuş sürücüsünün askere gidecek olmasından dolayı arkadaşları konvoy düzenleyip ortalığı birbirine kattı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:22+0300
2022-02-03T14:22+0300
yaşam
esenyurt
asker uğurlama
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi.Bir dolmuş sürücüsünün, asker eğlencesi vatandaş için çileye dönüştü. Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup, trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı. Askere gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi.
esenyurt
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esenyurt, asker uğurlama

Esenyurt'ta asker eğlencesi gerçekleştiren dolmuşçular, tüneli trafiğe kapattı

14:22 03.02.2022
© İHAasker uğurlama
asker uğurlama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Esenyurt’ta bir dolmuş sürücüsünün askere gidecek olmasından dolayı arkadaşları konvoy düzenleyip ortalığı birbirine kattı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan grup, daha sonra tünel kapatıp meşale yaktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi.
Bir dolmuş sürücüsünün, asker eğlencesi vatandaş için çileye dönüştü.
Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup, trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı.
Askere gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.
Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi.
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