https://tr.sputniknews.com/20220203/esenyurtta-asker-eglencesi-gerceklestiren-dolmuscular-tuneli-trafige-kapatti-1053428777.html

Esenyurt'ta asker eğlencesi gerçekleştiren dolmuşçular, tüneli trafiğe kapattı

Esenyurt'ta asker eğlencesi gerçekleştiren dolmuşçular, tüneli trafiğe kapattı

Esenyurt’ta bir dolmuş sürücüsünün askere gidecek olmasından dolayı arkadaşları konvoy düzenleyip ortalığı birbirine kattı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T14:22+0300

2022-02-03T14:22+0300

2022-02-03T14:22+0300

yaşam

esenyurt

asker uğurlama

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi.Bir dolmuş sürücüsünün, asker eğlencesi vatandaş için çileye dönüştü. Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup, trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı. Askere gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi.

esenyurt

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esenyurt, asker uğurlama