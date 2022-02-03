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https://tr.sputniknews.com/20220203/eskisehirde-simide-zam-1053442325.html
Eskişehir'de simide zam geldi
Eskişehir'de simide zam geldi
Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin ocak ayı toplantısında alınan kararla 2.50 liraya satılan simidin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-03T19:30+0300
ekonomi
eskişehir
simit
zam
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Eskişehir'de simidin fiyatı, yapılan son zamla 3 TL oldu. Eskişehir Lokantacılar Odası, Pastacılar Odası ile Ticaret Odası’na üye olan simitçilerden bazıları yeni tarifeyi uygularken bazıları ise simidi eski fiyattan sattı.Yeni fiyat tarifesi ise şöyle açıklandı:“100 gram simit 3 lira, 80 gram kek 3 lira 50 kuruş, 80 gram açma 3 lira 50 kuruş, 80 gram Karaköy 3 lira 50 kuruş, 80 gram poğaça 3 lira 50 kuruş, 80 gram börek 3 lira 50 kuruş.”
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eskişehir, simit, zam

Eskişehir'de simide zam geldi

19:29 03.02.2022 (güncellendi: 19:30 03.02.2022)
© İHASimit
Simit - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin ocak ayı toplantısında alınan kararla 2.50 liraya satılan simidin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.
Eskişehir'de simidin fiyatı, yapılan son zamla 3 TL oldu. Eskişehir Lokantacılar Odası, Pastacılar Odası ile Ticaret Odası’na üye olan simitçilerden bazıları yeni tarifeyi uygularken bazıları ise simidi eski fiyattan sattı.

Yeni fiyat tarifesi ise şöyle açıklandı:
“100 gram simit 3 lira, 80 gram kek 3 lira 50 kuruş, 80 gram açma 3 lira 50 kuruş, 80 gram Karaköy 3 lira 50 kuruş, 80 gram poğaça 3 lira 50 kuruş, 80 gram börek 3 lira 50 kuruş.”
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