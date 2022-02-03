https://tr.sputniknews.com/20220203/eskisehirde-simide-zam-1053442325.html

Eskişehir'de simide zam geldi

Eskişehir'de simide zam geldi

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin ocak ayı toplantısında alınan kararla 2.50 liraya satılan simidin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:29+0300

2022-02-03T19:29+0300

2022-02-03T19:30+0300

ekonomi

eskişehir

simit

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051393790_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_c2c6063edab17f491a1c65279555cc55.jpg

Eskişehir'de simidin fiyatı, yapılan son zamla 3 TL oldu. Eskişehir Lokantacılar Odası, Pastacılar Odası ile Ticaret Odası’na üye olan simitçilerden bazıları yeni tarifeyi uygularken bazıları ise simidi eski fiyattan sattı.Yeni fiyat tarifesi ise şöyle açıklandı:“100 gram simit 3 lira, 80 gram kek 3 lira 50 kuruş, 80 gram açma 3 lira 50 kuruş, 80 gram Karaköy 3 lira 50 kuruş, 80 gram poğaça 3 lira 50 kuruş, 80 gram börek 3 lira 50 kuruş.”

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, simit, zam