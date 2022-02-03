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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Buse Terim Bahçekapılı, şahsına ve babasına hakaret ve beddua eden kişiye tazminat davası açıp 22 bin lira kazandı.. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:57+0300
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yaşam
buse terim
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Sosyal medyada Mehmet Y. isimli kullanıcı, Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunmuş ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diye beddua etmişti.Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye açtığı 60 bin liralık tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
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buse terim, fatih terim

Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası

12:57 03.02.2022
© Twitter Fatih Terim - Buse Terim
Fatih Terim - Buse Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Twitter
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Buse Terim Bahçekapılı, şahsına ve babasına hakaret ve beddua eden kişiye tazminat davası açıp 22 bin lira kazandı..
Sosyal medyada Mehmet Y. isimli kullanıcı, Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunmuş ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diye beddua etmişti.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye açtığı 60 bin liralık tazminat davası sonuçlandı.
Mahkeme, Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
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