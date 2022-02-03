https://tr.sputniknews.com/20220203/fatih-terim-ile-buse-terim-bahcekapiliya-bedduaya-22-bin-lira-tazminat-cezasi-1053424839.html

Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası

Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya 'bedduaya' 22 bin lira tazminat cezası

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Buse Terim Bahçekapılı, şahsına ve babasına hakaret ve beddua eden kişiye tazminat davası açıp 22 bin lira kazandı.. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:57+0300

2022-02-03T12:57+0300

2022-02-03T12:57+0300

yaşam

buse terim

fatih terim

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Sosyal medyada Mehmet Y. isimli kullanıcı, Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunmuş ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diye beddua etmişti.Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye açtığı 60 bin liralık tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buse terim, fatih terim