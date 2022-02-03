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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ibb-meclis-uyesi-ataman-kanal-istanbulun-gececegi-mahallelerde-ekip-bicenler-simdi-ranti-izliyor-1053444354.html
İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor
İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul arazileri ile ilgili "Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde önceden ekip biçenler... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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nadir ataman
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Ürdünlü bir emlakçının yayınladığı videoyla gündem olan Kanal İstanbul arazilerini, tarım alanlarına imar çıkan Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yerinde inceleyen İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Ataman, “Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış sonra da bakanlığın eliyle buralar konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor” dedi.Ataman’ın bölgeden izlenimleri ise şöyle:'Köylülerin hakkıydı'Yapılacak olan bölgenin ismini Yenişehir koydular. Yenişehir de uçan araziler var. Herhangi bir köylünün Sazlıbosna’da bir tarlası olduğunu düşünün ve artık tarlanız 30 km ileride bir başka mahallede çıkıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Ulaştırma İl Müdürlüğü var ve şu an oraya insanlar itiraz ediyorlar. Vatandaşların 17 Şubat’a kadar itiraz süreçleri var. Planlamada arsanız zemin artı 10 kat olan bir yerdeyken sizin arsanızı alıp 30 km ileride zemin artı 3 kat olan başka yerlere götürmüşler. Köylüler bu durumdan çok şikayetçi. Aynı ada içerisinde arsada yer değişiklikleri olabilir ama bu şekilde böyle 30 km ileride olmasının imkanı yok.
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Atilla Güner
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ibb, radyo, nadir ataman, kanal istanbul

İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor

20:39 03.02.2022 (güncellendi: 20:48 03.02.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul arazileri ile ilgili "Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde önceden ekip biçenler şimdi rantı izliyor" dedi.
Ürdünlü bir emlakçının yayınladığı videoyla gündem olan Kanal İstanbul arazilerini, tarım alanlarına imar çıkan Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yerinde inceleyen İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Ataman, “Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış sonra da bakanlığın eliyle buralar konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor” dedi.
Ataman’ın bölgeden izlenimleri ise şöyle:

“Ben o videosu çıkan şirketi araştırdım ve telefona görüştüm. Bana, ’bizim yerimiz, 8 bin küsür metreydi. Kesintileriyle 4’e indi. Ama bizde başka yerler de var' dediler. Videoda gösterdikleri ellerindeki belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almışlar ama zaten imar planlarının ne olacağını, arazilerin ne tarafta olacağını biliyorlardı. İnternet sitelerini inceledim ki site zaten hep Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımlarını gösteren bir site.

Katar Emirinin annesinin orada bir yeri vardı ve o belgeyi ben bulmuştum, Suudi iş insanlarının yine orada yerleri vardı; onları da ben bulmuştum. Katar Emiri'nin annesi, Sazlıbosna’da bir arazi alıyor; 7 sene önce ve burası şuan ticari ve konut olarak geçiyor buralar imarda en yüksek yapıların yapılabileceği yerler.

'Köylülerin hakkıydı'

Yapılacak olan bölgenin ismini Yenişehir koydular. Yenişehir de uçan araziler var. Herhangi bir köylünün Sazlıbosna’da bir tarlası olduğunu düşünün ve artık tarlanız 30 km ileride bir başka mahallede çıkıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Ulaştırma İl Müdürlüğü var ve şu an oraya insanlar itiraz ediyorlar. Vatandaşların 17 Şubat’a kadar itiraz süreçleri var. Planlamada arsanız zemin artı 10 kat olan bir yerdeyken sizin arsanızı alıp 30 km ileride zemin artı 3 kat olan başka yerlere götürmüşler. Köylüler bu durumdan çok şikayetçi. Aynı ada içerisinde arsada yer değişiklikleri olabilir ama bu şekilde böyle 30 km ileride olmasının imkanı yok.
Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış bakanlığın eliyle konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor. Buralar yabancılara peşkeş çekildi.”
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