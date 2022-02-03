https://tr.sputniknews.com/20220203/ibb-meclis-uyesi-ataman-kanal-istanbulun-gececegi-mahallelerde-ekip-bicenler-simdi-ranti-izliyor-1053444354.html

İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor

İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul arazileri ile ilgili "Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde önceden ekip biçenler... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T20:39+0300

2022-02-03T20:39+0300

2022-02-03T20:48+0300

ibb

akşam postasi

radyo

nadir ataman

kanal istanbul

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Ürdünlü bir emlakçının yayınladığı videoyla gündem olan Kanal İstanbul arazilerini, tarım alanlarına imar çıkan Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yerinde inceleyen İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Ataman, “Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış sonra da bakanlığın eliyle buralar konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor” dedi.Ataman’ın bölgeden izlenimleri ise şöyle:'Köylülerin hakkıydı'Yapılacak olan bölgenin ismini Yenişehir koydular. Yenişehir de uçan araziler var. Herhangi bir köylünün Sazlıbosna’da bir tarlası olduğunu düşünün ve artık tarlanız 30 km ileride bir başka mahallede çıkıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Ulaştırma İl Müdürlüğü var ve şu an oraya insanlar itiraz ediyorlar. Vatandaşların 17 Şubat’a kadar itiraz süreçleri var. Planlamada arsanız zemin artı 10 kat olan bir yerdeyken sizin arsanızı alıp 30 km ileride zemin artı 3 kat olan başka yerlere götürmüşler. Köylüler bu durumdan çok şikayetçi. Aynı ada içerisinde arsada yer değişiklikleri olabilir ama bu şekilde böyle 30 km ileride olmasının imkanı yok.

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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ibb, radyo, nadir ataman, kanal istanbul