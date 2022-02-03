https://tr.sputniknews.com/20220203/ihd-diyarbakir-subesine-polis-baskini-1053420613.html

İHD Diyarbakır Şubesi'ne polis baskını

İHD Diyarbakır Şubesi'ne polis baskını

İHD Diyarbakır Şube binasına baskın düzenlendi. Binayı ablukaya alan polis, dernekte arama başlattı. İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferhat... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:54+0300

2022-02-03T11:54+0300

2022-02-03T11:54+0300

türkiye

insan hakları derneği (ihd)

diyarbakır

baskın

gözaltı

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'nin Yenişehir ilçesinde bulunan binasına sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi. Polisler, etrafını ablukaya aldıkları bina içerisinde arama başlattı.Baskının gerekçesinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Berkpınar hakkında yürütülen bir soruşturma olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkpınar Adıyaman'a götürüldü.DHA'nın haberine göre, Berkpınar'ın PKK ile teması tespit edildi. Haberde, kardeşinin, 29 Nisan 2017'de Adıyaman'da Akçalı köyü kırsalında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkisinin bulunduğu belirtildi. BBC Türkçe’ye konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Abdullah Zeytun, dernek binasına yapılan baskının hukuksuz olduğunu, arama kararının mevzuata aykırı gerçekleştiğini söyledi.

türkiye

diyarbakır

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insan hakları derneği (ihd), diyarbakır, baskın, gözaltı