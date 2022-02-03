Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114.87
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ihlamurun-kilosu-500-liraya-yukseldi-1053416114.html
Ihlamurun kilosu 500 liraya yükseldi
Ihlamurun kilosu 500 liraya yükseldi
Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını belirten aktar Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T09:50+0300
2022-02-03T09:50+0300
ekonomi
gıda fiyatları
zam
enflasyon
ıhlamur
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053416079_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_0bd1a89e800e1bafa6a06603f82738cb.jpg
Kış aylarında daha çok aranan ve grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirdiği ıhlamur, koronavirüs salgınının artmasının ardından daha da tercih edilir bir hal aldı. Kış ayları gelirken ara ara hasta olduğunda da takviyeli şekilde ıhlamurun içilmesinin gerektiğini dile getiren aktar Metin Karaca, “Ihlamur fiyatları yöreden yöreye değişir. Türkiye’de benim bildiğim ıhlamur Artvin dağları, Erzurum dağları ve Yalova dağlarında olur. Adana’da da ıhlamur güzel olur. Ihlamurun güzel olduğunu anlamak için ıhlamura bakmamız gerekir. Ihlamuru doğal kurutanlar vardır, rengi yeşil gibi tatlı bir yeşil renginde olur. Paketin içinde fazla çiçekleri çalınamamıştır. Başka bir Ihlamur ise, file versin diye güneşte kurutulanı vardır. Rengi de biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de azdır. Ihlamurun birde çiçek cinsi vardır. Bu ıhlamurda yüzde 1 yaprak olabilir. Çiçek ıhlamur ise altın sarısı gibi bir rengi olur. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali gibi. Ihlamura bir tane tarçın atarsanız insanın balgamını sökebilir. Tarçını kullanmakta fayda var. Zencefil vardır antibiyotik gibidir. Zerdeçal vardır soğuk havalarda veya hasta olduğu zaman kuvvet verir, bağışıklığı yükseltir. Havlıcan bizim yöremizin vazgeçilmez bitkisidir. Bu bitkilerden demliğe atarak içmek faydalıdır. Ihlamurun en güzeli kış gelirken ara ara içmektir. Hasta olduktan sonra biraz daha takviyeyle beraber içmek gerekir” şeklinde konuştu.Bu yıl satışlarının geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede seyrettiğini ifade eden Karaca, “Bu Korona son vakalarda genellikle grip gibi geçirtiyor. O yüzden az öksüren biri grip gibi Korona geçiriyor. Bu sene satışlarımız iyi idi fakat geçen sene ise satışlarımız çok kötüydü. Geçen sene Korona çok olduğundan dolayı geçen sene hastalık olduğu zaman daha çok doktor kontrolleri altındaydık. Bu sene tesir azaldı, biraz da maskeyi çıkarttık mı artık yani gripte olsak bulaşıyor. Geçen sene grip bulaşmıyordu çünkü herkes maske takıyordu, mesafesini koruyordu, kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik ve serbest olunca Korona yok gibi takılıyoruz. Fakat grip hızlı bulaşıyor. Bu sefer küçük bir yerin içinde 50-60 kişi oluyor ben çok üzülüyorum. Bu sene o yüzden satışlarımız arttı” ifadelerini kullandı.Ihlamur çiçeğinin kilosunun fiyatı 500 TLIhlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi.‘Kış aylarının vazgeçilmezi’Ihlamurun kendisi için kış aylarının vazgeçilmesi olduğunu söyleyen Gülde Koçal, “Ihlamuru severek içiyorum, beğeniyorum. Teyzem beni zorla ıhlamur içirse de şuan alıştım ve güzel geliyor. Özellikle balla karıştırınca cidden çok güzel oluyor. Kış aylarında vazgeçilmezdir. Ihlamur çayımız her zaman ilk o tercih edilir. Griplerde hastalıklarda cidden çok iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/hamsinin-fiyati-25-liraya-dustu-1053382928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053416079_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_64c0a80c58e8062e9cd9ba297565186e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gıda fiyatları, zam, enflasyon, ıhlamur, fiyat

Ihlamurun kilosu 500 liraya yükseldi

09:50 03.02.2022
© AAIhlamur
Ihlamur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
Abone ol
Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını belirten aktar Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi.
Kış aylarında daha çok aranan ve grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirdiği ıhlamur, koronavirüs salgınının artmasının ardından daha da tercih edilir bir hal aldı.
Kış ayları gelirken ara ara hasta olduğunda da takviyeli şekilde ıhlamurun içilmesinin gerektiğini dile getiren aktar Metin Karaca, “Ihlamur fiyatları yöreden yöreye değişir. Türkiye’de benim bildiğim ıhlamur Artvin dağları, Erzurum dağları ve Yalova dağlarında olur. Adana’da da ıhlamur güzel olur. Ihlamurun güzel olduğunu anlamak için ıhlamura bakmamız gerekir. Ihlamuru doğal kurutanlar vardır, rengi yeşil gibi tatlı bir yeşil renginde olur. Paketin içinde fazla çiçekleri çalınamamıştır. Başka bir Ihlamur ise, file versin diye güneşte kurutulanı vardır. Rengi de biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de azdır. Ihlamurun birde çiçek cinsi vardır. Bu ıhlamurda yüzde 1 yaprak olabilir. Çiçek ıhlamur ise altın sarısı gibi bir rengi olur. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali gibi. Ihlamura bir tane tarçın atarsanız insanın balgamını sökebilir. Tarçını kullanmakta fayda var. Zencefil vardır antibiyotik gibidir. Zerdeçal vardır soğuk havalarda veya hasta olduğu zaman kuvvet verir, bağışıklığı yükseltir. Havlıcan bizim yöremizin vazgeçilmez bitkisidir. Bu bitkilerden demliğe atarak içmek faydalıdır. Ihlamurun en güzeli kış gelirken ara ara içmektir. Hasta olduktan sonra biraz daha takviyeyle beraber içmek gerekir” şeklinde konuştu.
Bu yıl satışlarının geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede seyrettiğini ifade eden Karaca, “Bu Korona son vakalarda genellikle grip gibi geçirtiyor. O yüzden az öksüren biri grip gibi Korona geçiriyor. Bu sene satışlarımız iyi idi fakat geçen sene ise satışlarımız çok kötüydü. Geçen sene Korona çok olduğundan dolayı geçen sene hastalık olduğu zaman daha çok doktor kontrolleri altındaydık. Bu sene tesir azaldı, biraz da maskeyi çıkarttık mı artık yani gripte olsak bulaşıyor. Geçen sene grip bulaşmıyordu çünkü herkes maske takıyordu, mesafesini koruyordu, kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik ve serbest olunca Korona yok gibi takılıyoruz. Fakat grip hızlı bulaşıyor. Bu sefer küçük bir yerin içinde 50-60 kişi oluyor ben çok üzülüyorum. Bu sene o yüzden satışlarımız arttı” ifadelerini kullandı.

Ihlamur çiçeğinin kilosunun fiyatı 500 TL

Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi.

‘Kış aylarının vazgeçilmezi’

Ihlamurun kendisi için kış aylarının vazgeçilmesi olduğunu söyleyen Gülde Koçal, “Ihlamuru severek içiyorum, beğeniyorum. Teyzem beni zorla ıhlamur içirse de şuan alıştım ve güzel geliyor. Özellikle balla karıştırınca cidden çok güzel oluyor. Kış aylarında vazgeçilmezdir. Ihlamur çayımız her zaman ilk o tercih edilir. Griplerde hastalıklarda cidden çok iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Hamsi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
EKONOMİ
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü
Dün, 13:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce