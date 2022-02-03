https://tr.sputniknews.com/20220203/istanbulda-baraj-doluluk-oraninda-bir-gunde-buyuk-artis-1053434659.html

İstanbul’da baraj doluluk oranında bir günde büyük artış

İstanbul’da baraj doluluk oranında bir günde büyük artış

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında büyük artış yaşandı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle su seviyesi yüzde 59.94... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:17+0300

2022-02-03T16:17+0300

2022-02-03T16:39+0300

yaşam

istanbul

baraj

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı.2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe geçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi.Ancak İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışı barajları olumlu yönde etkiledi.Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 59,94'e yükseldi.Bir günde artış 3.81 olurken, son bir haftadaki artış yüzde 5.3 olarak kayıtlara geçti.Bu artış oranı son dönemdeki en büyük yükseliş olarak dikkat çekti.

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istanbul, baraj, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)