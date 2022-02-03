https://tr.sputniknews.com/20220203/palandokende-midibus-sarampole-yuvarlandi-25-yarali--1053443587.html

Palandöken’de midibüs şarampole yuvarlandı: 25 yaralı

Palandöken’de midibüs şarampole yuvarlandı: 25 yaralı

Palandöken’den turist kafilesini taşıyan araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 25 kişi yaralandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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midibüs

şarampol

palandöken

türkiye

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Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ebubekir Aras yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

palandöken

türkiye

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midibüs, şarampol, palandöken