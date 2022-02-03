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https://tr.sputniknews.com/20220203/palandokende-midibus-sarampole-yuvarlandi-25-yarali--1053443587.html
Palandöken’de midibüs şarampole yuvarlandı: 25 yaralı
Palandöken’de midibüs şarampole yuvarlandı: 25 yaralı
Palandöken’den turist kafilesini taşıyan araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 25 kişi yaralandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T20:11+0300
2022-02-03T20:11+0300
midibüs
şarampol
palandöken
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Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ebubekir Aras yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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midibüs, şarampol, palandöken

Palandöken’de midibüs şarampole yuvarlandı: 25 yaralı

20:11 03.02.2022
© İHAPalandöken'den turist kafilesini taşıyan araç şarampole uçtu
Palandöken'den turist kafilesini taşıyan araç şarampole uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Palandöken’den turist kafilesini taşıyan araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 25 kişi yaralandı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ebubekir Aras yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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