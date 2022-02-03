https://tr.sputniknews.com/20220203/polatlida-karsidan-karsiya-gecen-yayaya-at-arabasi-carpti-1053443964.html

Polatlı'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Polatlı'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıkan 40 yaşındaki esnafa at arabası çarptı. At arabasının çarpmasıyla yere... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T20:21+0300

2022-02-03T20:21+0300

2022-02-03T20:19+0300

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

ankara

polatlı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053443874_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_93f254389c1b0fb62d500a9feb3fcd49.jpg

Polatlı Eski Borsa'da meydana gelen olayda, 40 yaşındaki İsa Koyuncu isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıktı. O esnada at arabasıyla yoldan geçmekte olan bir kişi Koyuncu'yu fark etmedi ve at arabasıyla çarptı.Atın çarptığı Koyuncu dizinden hafif bir şekilde yaralanırken, o anlar ise iş yeri kamerasından saniye saniye görüntülendi.'At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum'Yaşadığı olayı anlatan İsa Koyuncu, "Dükkanın önünde oldu. Komşumuz forklift istedi, ben de forklifti dışarıya çıkarttırıyordum elemana. O sıra ben de karşıdan karşıya geçiyordum. Baktım at arabası geliyor, tabi tanıdık arkadaş oda beni gördüğünü sanıyordum ama o anda kafasını çevirmiş, benim yanımdan geçeceğini zannederken, geldi benim sırtımın omuz küreğinden vurdu ve devirdi. Çok büyük bir yaram yoktu. Sadece dizimde çizik vardı. At arabacı sonradan fark etti. Atı kenara çekip geri yanıma geldi. Baktık bir şeyimiz yok yine de biz her şeye rağmen hastaneye gittik, Allah'a şükür bir şeyimiz çıkmadı" diye konuştu.Atın 1 ay sonra öldüğünü söyleyen Koyuncu, "1 ay sonra mal sahibi dedi ki at öldü. At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum. At da ölmüş yani" dedi.

türkiye

ankara

polatlı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, polatlı