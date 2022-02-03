Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220203/serdar-aziz-tekrar-galatasarayli-olacak-mi--1053424109.html
Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
Galatasaray’a gideceği konuşulan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili iddiaları menajeri Haluk Canatar yanıtladı. Canatar "Galatasaray ile herhangi bir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:45+0300
2022-02-03T12:45+0300
2022-02-03T12:46+0300
spor
serdar aziz
fenerbahçe
galatasaray
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103739/59/1037395930_75:0:1200:633_1920x0_80_0_0_2b67d9000f85f8b0c8a1700176073193.jpg
Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray’a gideceği konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Aziz için, “Bir görüşmemiz olmadı” dedi.Fenerbahçe‘de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi. Serdar Aziz için eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları gündeme geldi. Menajer Haluk Canatar’dan yanıt geldi. Ajansspor’a konuşan menajer Haluk Canatar, “Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103739/59/1037395930_216:0:1060:633_1920x0_80_0_0_746cd43228e27f006d0253071e6d1689.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
serdar aziz, fenerbahçe, galatasaray, transfer
Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı? 12:45 03.02.2022 (güncellendi: 12:46 03.02.2022)
Galatasaray’a gideceği konuşulan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili iddiaları menajeri Haluk Canatar yanıtladı. Canatar "Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray’a gideceği konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Aziz için, “Bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Fenerbahçe‘de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi.
Serdar Aziz için eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları gündeme geldi. Menajer Haluk Canatar’dan yanıt geldi.
Ajansspor’a konuşan menajer Haluk Canatar, “Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.