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https://tr.sputniknews.com/20220203/serdar-aziz-tekrar-galatasarayli-olacak-mi--1053424109.html
Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
Galatasaray’a gideceği konuşulan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili iddiaları menajeri Haluk Canatar yanıtladı. Canatar "Galatasaray ile herhangi bir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:45+0300
2022-02-03T12:46+0300
spor
serdar aziz
fenerbahçe
galatasaray
transfer
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Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray’a gideceği konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Aziz için, “Bir görüşmemiz olmadı” dedi.Fenerbahçe‘de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi. Serdar Aziz için eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları gündeme geldi. Menajer Haluk Canatar’dan yanıt geldi. Ajansspor’a konuşan menajer Haluk Canatar, “Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.
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serdar aziz, fenerbahçe, galatasaray, transfer

Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?

12:45 03.02.2022 (güncellendi: 12:46 03.02.2022)
© Fotoğraf : FenerbahçeSerdar Aziz - Fenerbahçe
Serdar Aziz - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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Galatasaray’a gideceği konuşulan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili iddiaları menajeri Haluk Canatar yanıtladı. Canatar "Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray’a gideceği konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Aziz için, “Bir görüşmemiz olmadı” dedi.
Fenerbahçe‘de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi.
Serdar Aziz için eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları gündeme geldi. Menajer Haluk Canatar’dan yanıt geldi.
Ajansspor’a konuşan menajer Haluk Canatar, “Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.
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