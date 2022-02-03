https://tr.sputniknews.com/20220203/serdar-aziz-tekrar-galatasarayli-olacak-mi--1053424109.html

Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?

Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?

Galatasaray’a gideceği konuşulan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili iddiaları menajeri Haluk Canatar yanıtladı. Canatar "Galatasaray ile herhangi bir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

serdar aziz

fenerbahçe

galatasaray

transfer

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Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray’a gideceği konuşulan Serdar Aziz cephesinden iddialara yanıt geldi. Menajer Haluk Canatar, Aziz için, “Bir görüşmemiz olmadı” dedi.Fenerbahçe‘de sezon sonu mukavelesi bitecek Serdar Aziz, yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle ülkedeki birçok takımın gündemine girdi. Serdar Aziz için eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları gündeme geldi. Menajer Haluk Canatar’dan yanıt geldi. Ajansspor’a konuşan menajer Haluk Canatar, “Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.

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serdar aziz, fenerbahçe, galatasaray, transfer