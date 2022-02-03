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https://tr.sputniknews.com/20220203/sinopta-yaninda-silah-tasiyan-bir-kisi-ayni-masada-oturdugu-arkadasini-yanlislikla-vurdu-1053408348.html
Sinop’ta yanında silah taşıyan bir kişi aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
Sinop’ta yanında silah taşıyan bir kişi aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T00:36+0300
2022-02-03T00:48+0300
türkiye
ruhsatsız silahlar
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arkadaş
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Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı alev aldı.Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.’nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.
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ruhsatsız silahlar, masa, arkadaş

Sinop’ta yanında silah taşıyan bir kişi aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

00:36 03.02.2022 (güncellendi: 00:48 03.02.2022)
© İHABirlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
Birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.
Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı alev aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.’nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.
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