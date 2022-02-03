https://tr.sputniknews.com/20220203/sinopta-yaninda-silah-tasiyan-bir-kisi-ayni-masada-oturdugu-arkadasini-yanlislikla-vurdu-1053408348.html

Sinop’ta yanında silah taşıyan bir kişi aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Sinop’ta yanında silah taşıyan bir kişi aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T00:36+0300

2022-02-03T00:36+0300

2022-02-03T00:48+0300

türkiye

ruhsatsız silahlar

masa

arkadaş

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Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı alev aldı.Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.’nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ruhsatsız silahlar, masa, arkadaş