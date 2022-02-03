Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor

© AA Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi: "Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."