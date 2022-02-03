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Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi. Uzmanlar, son 10 yılın en uzun 'soğuk nöbetinin' yaşandığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havanın etkili... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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kutup, фото, soğuk, kış, türkiye

Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor

15:27 03.02.2022 (güncellendi: 15:31 03.02.2022)
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Türkiye 'kutup girdabı'na girdi. Uzmanlar, son 10 yılın en uzun 'soğuk nöbetinin' yaşandığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
© AAAralık sonu ile ocak başında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ocak ayının ikinci yarısında ise hava sıcaklığı yurt genelinde hızla düştü. Düşüş, basınç değerlerindeki değişim nedeniyle meydana geldi. Uzmanlar bu durumu 'kutup girdabı' olarak nitelendiriyor.
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Aralık sonu ile ocak başında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ocak ayının ikinci yarısında ise hava sıcaklığı yurt genelinde hızla düştü. Düşüş, basınç değerlerindeki değişim nedeniyle meydana geldi. Uzmanlar bu durumu 'kutup girdabı' olarak nitelendiriyor.
© AABakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi: "Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi: "Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."
© AASıcaklık önümüzdeki günlerde artsa da bu durum uzun sürmeyecek. Türkiye'yi bu kez kuzeyden gelen soğuk hava taşınımı etkileyecek.
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Sıcaklık önümüzdeki günlerde artsa da bu durum uzun sürmeyecek. Türkiye'yi bu kez kuzeyden gelen soğuk hava taşınımı etkileyecek.
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW531622Uzmanlar, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetinin yaşandığını belirtiyor.
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW531622
Uzmanlar, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetinin yaşandığını belirtiyor.
© İHASoğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmaması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyor.
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Soğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmaması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyor.
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