Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor

© AAAralık sonu ile ocak başında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ocak ayının ikinci yarısında ise hava sıcaklığı yurt genelinde hızla düştü. Düşüş, basınç değerlerindeki değişim nedeniyle meydana geldi. Uzmanlar bu durumu 'kutup girdabı' olarak nitelendiriyor.
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© AA
Aralık sonu ile ocak başında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ocak ayının ikinci yarısında ise hava sıcaklığı yurt genelinde hızla düştü. Düşüş, basınç değerlerindeki değişim nedeniyle meydana geldi. Uzmanlar bu durumu 'kutup girdabı' olarak nitelendiriyor.
© AABakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi: "Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."
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© AA
Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi: "Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."
© AASıcaklık önümüzdeki günlerde artsa da bu durum uzun sürmeyecek. Türkiye'yi bu kez kuzeyden gelen soğuk hava taşınımı etkileyecek.
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© AA
Sıcaklık önümüzdeki günlerde artsa da bu durum uzun sürmeyecek. Türkiye'yi bu kez kuzeyden gelen soğuk hava taşınımı etkileyecek.
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW531622Uzmanlar, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetinin yaşandığını belirtiyor.
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© İHA / OLGUN YILDIZ-AW531622
Uzmanlar, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetinin yaşandığını belirtiyor.
© İHASoğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmaması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyor.
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© İHA
Soğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmaması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyor.