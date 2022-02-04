https://tr.sputniknews.com/20220204/2021-fifa-kulupler-dunya-kupasi-basladi-1053453495.html

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

Kupanın ilk maçında Pirae'yi 4-1 yenen El-Cezire, 2. tura yükseldi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T01:22+0300

2022-02-04T01:22+0300

2022-02-04T01:22+0300

spor

fifa kulüpler dünya kupası

birleşik arap emirlikleri (bae)

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FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası başladı.Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonunun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaştı.El-Cezire, Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Pirae'nin tek golünü Mohammed Rabii kendi kalesine attı.Bu sonucun ardından El-Cezire, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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fifa kulüpler dünya kupası, birleşik arap emirlikleri (bae)