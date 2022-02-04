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https://tr.sputniknews.com/20220204/ayrildigi-berkay-sanerden-siddet-gordugunu-soyleyen-fenomen-irem-ay-tedbir-karari-aldirdi-1053484609.html
Ayrıldığı eşinden şiddet gören fenomen İrem Ay, tedbir kararı aldırdı
Ayrıldığı eşinden şiddet gören fenomen İrem Ay, tedbir kararı aldırdı
Ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından şiddete maruz kaldığına dair fotoğrafları paylaşan ve sosyal medyada yardım isteyen fenomen İrem Ay, mahkemeye başvurarak... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:17+0300
2022-02-04T19:20+0300
türkiye
fenomen
irem ay
şiddet
kadına şiddet
işkence
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Sosyal medya fenomeni İrem Ay, kendisini şiddete maruz bıraktığını söylediği eski eşi Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.Ankara’da yaşayan İrem Ay, ayrıldığı Berkay Saner’in kendisine şiddet uyguladığını söylediği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve yardım istemişti.İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı Berkay Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.
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fenomen, irem ay, şiddet, kadına şiddet, işkence

Ayrıldığı eşinden şiddet gören fenomen İrem Ay, tedbir kararı aldırdı

19:17 04.02.2022 (güncellendi: 19:20 04.02.2022)
Ayrıldığı eşinden şiddet gördüğünü söyleyen fenomen İrem Ay, tedbir kararı aldırdı
Ayrıldığı eşinden şiddet gördüğünü söyleyen fenomen İrem Ay, tedbir kararı aldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından şiddete maruz kaldığına dair fotoğrafları paylaşan ve sosyal medyada yardım isteyen fenomen İrem Ay, mahkemeye başvurarak Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.
Sosyal medya fenomeni İrem Ay, kendisini şiddete maruz bıraktığını söylediği eski eşi Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.
Ankara’da yaşayan İrem Ay, ayrıldığı Berkay Saner’in kendisine şiddet uyguladığını söylediği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve yardım istemişti.
İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı Berkay Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.
Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.
Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.
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