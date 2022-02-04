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BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine TOGG düzenlemesi
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine TOGG düzenlemesi
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda da artırım olacağını açıkladı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T08:53+0300
2022-02-04T08:53+0300
türkiye
yerli otomobil
otomobil
kredi
togg
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Başkanı Mehmet Ali Akben, A Para ekranlarında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 620 bin civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini belirten Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi.Akben, açıklamalarının devamında ise yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını açıkladı:"Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun.Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz"Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını belirtti.
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yerli otomobil, otomobil, kredi, togg

BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine TOGG düzenlemesi

08:53 04.02.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda da artırım olacağını açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Başkanı Mehmet Ali Akben, A Para ekranlarında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 620 bin civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini belirten Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi.
Akben, açıklamalarının devamında ise yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını açıkladı:
"Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun.
Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz"
Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını belirtti.
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