https://tr.sputniknews.com/20220204/coca-colaya-rekabet-sorusturmasi-1053484846.html

Coca-Cola'ya rekabet soruşturması

Coca-Cola'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:20+0300

2022-02-04T19:20+0300

2022-02-04T19:22+0300

türkiye

rekabet kurulu

rekabet kurumu

coca-cola

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak 2022 tarihli toplantısında müzakere etti.Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.

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rekabet kurulu, rekabet kurumu, coca-cola