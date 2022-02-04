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Coca-Cola'ya rekabet soruşturması
Coca-Cola'ya rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:20+0300
2022-02-04T19:22+0300
türkiye
rekabet kurulu
rekabet kurumu
coca-cola
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak 2022 tarihli toplantısında müzakere etti.Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.
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rekabet kurulu, rekabet kurumu, coca-cola

Coca-Cola'ya rekabet soruşturması

19:20 04.02.2022 (güncellendi: 19:22 04.02.2022)
© REUTERS / Regis DuvignauCoca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018
Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'yi de dahil etti.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak 2022 tarihli toplantısında müzakere etti.
Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.
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