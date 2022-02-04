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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, " Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T21:50+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
dünya kanser günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, dünya kanser günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü paylaşımı

21:50 04.02.2022 (güncellendi: 21:57 04.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, " Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.
2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.
2020 yılında 3.5 milyon, 2021’de 4.5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi’ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hâle getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir.
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