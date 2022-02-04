Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/nihat-hatipoglu-kadinin-yeniden-regl-olmasi-icin-aradan-15-gunluk-bir-surenin-gecmesi-lazim-1053457790.html
Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım
Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım
İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, okuyucusundan geldiğini ifade ettiği "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya yanıt... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T08:22+0300
2022-02-04T08:22+0300
türkiye
nihat hatipoğlu
regl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/88/1035738830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db65d2095cb6b579c14645caa350bb1f.jpg
Hatipoğlu, Sabah gazetesinde yer alan 'Din için değil kendimiz için endişe edelim' başlıklı yazısının sonunda okuyucularından geldiğini belirttiği soruları yanıtladı. Bir okuyucusundan gelen "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye "temizlik süresi" denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden bir kanama görülürse bu kanama regl kanaması sayılmaz.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/88/1035738830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0285fd413a7197f2efe476a468d11ab5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nihat hatipoğlu, regl

Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım

08:22 04.02.2022
© Fotoğraf : TwitterNihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, okuyucusundan geldiğini ifade ettiği "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.
Hatipoğlu, Sabah gazetesinde yer alan 'Din için değil kendimiz için endişe edelim' başlıklı yazısının sonunda okuyucularından geldiğini belirttiği soruları yanıtladı. Bir okuyucusundan gelen "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:
Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye "temizlik süresi" denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden bir kanama görülürse bu kanama regl kanaması sayılmaz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce