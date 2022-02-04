https://tr.sputniknews.com/20220204/nihat-hatipoglu-kadinin-yeniden-regl-olmasi-icin-aradan-15-gunluk-bir-surenin-gecmesi-lazim-1053457790.html

Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım

Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, okuyucusundan geldiğini ifade ettiği "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya yanıt... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T08:22+0300

2022-02-04T08:22+0300

2022-02-04T08:22+0300

türkiye

nihat hatipoğlu

regl

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Hatipoğlu, Sabah gazetesinde yer alan 'Din için değil kendimiz için endişe edelim' başlıklı yazısının sonunda okuyucularından geldiğini belirttiği soruları yanıtladı. Bir okuyucusundan gelen "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye "temizlik süresi" denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden bir kanama görülürse bu kanama regl kanaması sayılmaz.

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nihat hatipoğlu, regl