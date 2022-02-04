https://tr.sputniknews.com/20220204/zelenskiy-rusya-ile-muzakerelerin-yeri-konusundaki-tutumunu-gozden-gecirdi-1053452046.html

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yerinin herhangi bir rol oynamadığını belirtti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T00:38+0300

2022-02-04T00:38+0300

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türkiye

vladimir zelenskiy

recep tayyip erdoğan

sergey lavrov

rusya

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin yerinin kendisi için ‘önemli olmadığını’ söyledi.Zelenskiy, “Savaşa tam olarak nerede son verileceği önemli değil, önemli olan herkesin buna içtenlikle hazır olmasıdır” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ‘Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Moskova, Soçi veya St. Petersburg'a gelebileceği’ şeklindeki açıklamasına Zelenskiy, “Neden Soçi’ye davet ediliyorum, kayak yapmak için mi?” şeklinde karşılık vermiş ve görüşmenin Odessa’da yapılması konusunda ısrar etmişti.

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vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, sergey lavrov, rusya