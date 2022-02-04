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https://tr.sputniknews.com/20220204/zelenskiy-rusya-ile-muzakerelerin-yeri-konusundaki-tutumunu-gozden-gecirdi-1053452046.html
Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’
Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yerinin herhangi bir rol oynamadığını belirtti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:38+0300
2022-02-04T00:46+0300
türkiye
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
sergey lavrov
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin yerinin kendisi için ‘önemli olmadığını’ söyledi.Zelenskiy, “Savaşa tam olarak nerede son verileceği önemli değil, önemli olan herkesin buna içtenlikle hazır olmasıdır” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ‘Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Moskova, Soçi veya St. Petersburg'a gelebileceği’ şeklindeki açıklamasına Zelenskiy, “Neden Soçi’ye davet ediliyorum, kayak yapmak için mi?” şeklinde karşılık vermiş ve görüşmenin Odessa’da yapılması konusunda ısrar etmişti.
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vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, sergey lavrov, rusya

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’

00:38 04.02.2022 (güncellendi: 00:46 04.02.2022)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yerinin herhangi bir rol oynamadığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin yerinin kendisi için ‘önemli olmadığını’ söyledi.
Zelenskiy, “Savaşa tam olarak nerede son verileceği önemli değil, önemli olan herkesin buna içtenlikle hazır olmasıdır” dedi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ‘Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Moskova, Soçi veya St. Petersburg'a gelebileceği’ şeklindeki açıklamasına Zelenskiy, “Neden Soçi’ye davet ediliyorum, kayak yapmak için mi?” şeklinde karşılık vermiş ve görüşmenin Odessa’da yapılması konusunda ısrar etmişti.
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