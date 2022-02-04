Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeri konusundaki tutumunu ‘gözden geçirdi’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin yerinin kendisi için ‘önemli olmadığını’ söyledi.Zelenskiy, “Savaşa tam olarak nerede son verileceği önemli değil, önemli olan herkesin buna içtenlikle hazır olmasıdır” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ‘Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Moskova, Soçi veya St. Petersburg'a gelebileceği’ şeklindeki açıklamasına Zelenskiy, “Neden Soçi’ye davet ediliyorum, kayak yapmak için mi?” şeklinde karşılık vermiş ve görüşmenin Odessa’da yapılması konusunda ısrar etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yerinin herhangi bir rol oynamadığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin yerinin kendisi için ‘önemli olmadığını’ söyledi.
Zelenskiy, “Savaşa tam olarak nerede son verileceği önemli değil, önemli olan herkesin buna içtenlikle hazır olmasıdır” dedi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ‘Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Moskova, Soçi veya St. Petersburg'a gelebileceği’ şeklindeki açıklamasına Zelenskiy, “Neden Soçi’ye davet ediliyorum, kayak yapmak için mi?” şeklinde karşılık vermiş ve görüşmenin Odessa’da yapılması konusunda ısrar etmişti.