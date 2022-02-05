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https://tr.sputniknews.com/20220205/2-gundur-elektriksiz-kalan-ispartada-belediyeden-aciklama-sularin-kesilmemesi-icin-ugrasiyoruz-1053505157.html
2 gündür elektriksiz kalan Isparta’da belediyeden açıklama: ‘Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz’
2 gündür elektriksiz kalan Isparta’da belediyeden açıklama: ‘Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz’
Kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu Isparta'da, 48 saatten fazladır elektrik kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede açıklama yapan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T17:12+0300
2022-02-05T17:12+0300
türkiye
isparta
elektrik kesintisi
su kesintisi
sosyal medya
viral
şükrü başdeğirmen
tuzlama
kar yağışı
kar küreme
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3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kaldı. Elektriklerin kesik olmasından dolayı ısınmada da sorun yaşayanlar sosyal medyada olayı gündeme taşıyarak yardım istedi.Bunun üzerine başlatılan çalışmaları yerinde incelemek için dün gece saatlerinde bölgeye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ekiplerden bilgi aldı.Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada halkla yakından ilgilendiğini ifade ederek tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilgili de bilgi edindi.Isparta'da sular kesilecek mi?Mağduriyet yaşayan çevre sakinlerinden birinin "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna Başdeğirmen şu şekilde cevap verdi:
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isparta, elektrik kesintisi, su kesintisi, sosyal medya, viral, şükrü başdeğirmen, tuzlama, kar yağışı, kar küreme

2 gündür elektriksiz kalan Isparta’da belediyeden açıklama: ‘Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz’

17:12 05.02.2022
© İHAIsparta - kar yağışı - elektrik kesintisi
Isparta - kar yağışı - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu Isparta'da, 48 saatten fazladır elektrik kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede açıklama yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, suların da kesilip kesilmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.
3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kaldı. Elektriklerin kesik olmasından dolayı ısınmada da sorun yaşayanlar sosyal medyada olayı gündeme taşıyarak yardım istedi.
Bunun üzerine başlatılan çalışmaları yerinde incelemek için dün gece saatlerinde bölgeye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ekiplerden bilgi aldı.
Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada halkla yakından ilgilendiğini ifade ederek tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilgili de bilgi edindi.

Isparta'da sular kesilecek mi?

Mağduriyet yaşayan çevre sakinlerinden birinin "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna Başdeğirmen şu şekilde cevap verdi:
"Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak"
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