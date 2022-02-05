https://tr.sputniknews.com/20220205/2-gundur-elektriksiz-kalan-ispartada-belediyeden-aciklama-sularin-kesilmemesi-icin-ugrasiyoruz-1053505157.html

2 gündür elektriksiz kalan Isparta’da belediyeden açıklama: ‘Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz’

2 gündür elektriksiz kalan Isparta’da belediyeden açıklama: ‘Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz’

Kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu Isparta'da, 48 saatten fazladır elektrik kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede açıklama yapan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T17:12+0300

2022-02-05T17:12+0300

2022-02-05T17:12+0300

türkiye

isparta

elektrik kesintisi

su kesintisi

sosyal medya

viral

şükrü başdeğirmen

tuzlama

kar yağışı

kar küreme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053494447_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_898b48e3412c411e01ba5764b9810087.jpg

3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kaldı. Elektriklerin kesik olmasından dolayı ısınmada da sorun yaşayanlar sosyal medyada olayı gündeme taşıyarak yardım istedi.Bunun üzerine başlatılan çalışmaları yerinde incelemek için dün gece saatlerinde bölgeye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ekiplerden bilgi aldı.Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada halkla yakından ilgilendiğini ifade ederek tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilgili de bilgi edindi.Isparta'da sular kesilecek mi?Mağduriyet yaşayan çevre sakinlerinden birinin "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna Başdeğirmen şu şekilde cevap verdi:

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isparta, elektrik kesintisi, su kesintisi, sosyal medya, viral, şükrü başdeğirmen, tuzlama, kar yağışı, kar küreme