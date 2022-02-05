https://tr.sputniknews.com/20220205/bloomberg-yanlislikla-rusyanin-ukraynayi-isgal-ettigini-yazdi-1053499870.html

Bloomberg yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini yazdı

Bloomberg yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini yazdı

Bloomberg haber ajansı, “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde bir başlık attı. Başlık yaklaşık yarım saat ana sayfada kaldıktan sonra kaldırıldı ve yapılan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T12:10+0300

2022-02-05T12:10+0300

2022-02-05T12:10+0300

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kremlin

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Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki asılsız iddialarının gündemde olduğu bu dönemde Bloomberg konuyla ilgili ‘tehlikeli’ bir hata yaptı.Ajansın internet sitesinin ana sayfasında “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” başlığı yayınlandı. Başlık en az 24 dakika yayında kalmasının ardından kaldırıldı.Sansasyonel başlığı görerek yazıyı tıklayan okuyucular sayfanın açılmadığını fark etti.Hata yaptığını kabul eden ajanstan da bir özür açıklaması geldi.Açıklamada, “Birçok senaryo için başlık hazırlıyoruz ve saat 16:00 civarında (TSİ 00:00) ‘Rusya Ukrayna’yı işgal etti’ başlığı sehven yayınlanmıştır. Yapılan hata ile ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve konuyu inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kremlin: Saldırgan açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi” ifadelerini kullandı.Peskov, böyle bir gerilim ortamında her türlü kıvılcımın aşırı tehlikeli olduğunu kaydetti.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.

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