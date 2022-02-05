Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bloomberg-yanlislikla-rusyanin-ukraynayi-isgal-ettigini-yazdi-1053499870.html
Bloomberg yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini yazdı
Bloomberg yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini yazdı
Bloomberg haber ajansı, “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde bir başlık attı. Başlık yaklaşık yarım saat ana sayfada kaldıktan sonra kaldırıldı ve yapılan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T12:10+0300
2022-02-05T12:10+0300
dünya
bloomberg
rusya
ukrayna
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103880/70/1038807031_0:46:1200:721_1920x0_80_0_0_486560eb41916935e4d7db93bd295fba.jpg
Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki asılsız iddialarının gündemde olduğu bu dönemde Bloomberg konuyla ilgili ‘tehlikeli’ bir hata yaptı.Ajansın internet sitesinin ana sayfasında “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” başlığı yayınlandı. Başlık en az 24 dakika yayında kalmasının ardından kaldırıldı.Sansasyonel başlığı görerek yazıyı tıklayan okuyucular sayfanın açılmadığını fark etti.Hata yaptığını kabul eden ajanstan da bir özür açıklaması geldi.Açıklamada, “Birçok senaryo için başlık hazırlıyoruz ve saat 16:00 civarında (TSİ 00:00) ‘Rusya Ukrayna’yı işgal etti’ başlığı sehven yayınlanmıştır. Yapılan hata ile ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve konuyu inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kremlin: Saldırgan açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi” ifadelerini kullandı.Peskov, böyle bir gerilim ortamında her türlü kıvılcımın aşırı tehlikeli olduğunu kaydetti.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103880/70/1038807031_90:0:1111:766_1920x0_80_0_0_9bc28927d5b4e066e5603261a3aafe9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bloomberg, rusya, ukrayna, kremlin

Bloomberg yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini yazdı

12:10 05.02.2022
© Fotoğraf : TwitterBloomberg
Bloomberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Bloomberg haber ajansı, “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde bir başlık attı. Başlık yaklaşık yarım saat ana sayfada kaldıktan sonra kaldırıldı ve yapılan yanlışla ilgili özür açıklaması yayınlandı. Kremlin de bu durumun, Batı’nın saldırgan açıklamalarının ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı.
Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki asılsız iddialarının gündemde olduğu bu dönemde Bloomberg konuyla ilgili ‘tehlikeli’ bir hata yaptı.
Ajansın internet sitesinin ana sayfasında “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” başlığı yayınlandı. Başlık en az 24 dakika yayında kalmasının ardından kaldırıldı.
Sansasyonel başlığı görerek yazıyı tıklayan okuyucular sayfanın açılmadığını fark etti.
Hata yaptığını kabul eden ajanstan da bir özür açıklaması geldi.
Açıklamada, “Birçok senaryo için başlık hazırlıyoruz ve saat 16:00 civarında (TSİ 00:00) ‘Rusya Ukrayna’yı işgal etti’ başlığı sehven yayınlanmıştır. Yapılan hata ile ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve konuyu inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kremlin: Saldırgan açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
Peskov, böyle bir gerilim ortamında her türlü kıvılcımın aşırı tehlikeli olduğunu kaydetti.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce