Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.Varlık toplamı 2 milyar 550 milyonFenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıkların toplam olarak 2 milyar 550 milyon lira varlığı bulunduğu da verilere yansıyanlar arasında.
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, denetim kurulunun raporunu açıkladı. Sarı lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.
Varlık toplamı 2 milyar 550 milyon
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıkların toplam olarak 2 milyar 550 milyon lira varlığı bulunduğu da verilere yansıyanlar arasında.