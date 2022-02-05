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https://tr.sputniknews.com/20220205/fenerbahcenin-toplam-borcu-aciklandi-1053503385.html
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, denetim kurulunun raporunu açıkladı. Sarı lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu ifade edildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T15:31+0300
2022-02-05T15:31+0300
spor
fenerbahçe
ekonomi
borç
varlık
mehmet vodina
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Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.Varlık toplamı 2 milyar 550 milyonFenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıkların toplam olarak 2 milyar 550 milyon lira varlığı bulunduğu da verilere yansıyanlar arasında.
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fenerbahçe, ekonomi, borç, varlık, mehmet vodina

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

15:31 05.02.2022
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Flickr
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, denetim kurulunun raporunu açıkladı. Sarı lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

Varlık toplamı 2 milyar 550 milyon

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıkların toplam olarak 2 milyar 550 milyon lira varlığı bulunduğu da verilere yansıyanlar arasında.
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