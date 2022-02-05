https://tr.sputniknews.com/20220205/fenerbahcenin-toplam-borcu-aciklandi-1053503385.html

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, denetim kurulunun raporunu açıkladı. Sarı lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu ifade edildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T15:31+0300

2022-02-05T15:31+0300

2022-02-05T15:31+0300

spor

fenerbahçe

ekonomi

borç

varlık

mehmet vodina

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Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.Varlık toplamı 2 milyar 550 milyonFenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve derneğe bağlı ortaklıkların toplam olarak 2 milyar 550 milyon lira varlığı bulunduğu da verilere yansıyanlar arasında.

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fenerbahçe, ekonomi, borç, varlık, mehmet vodina