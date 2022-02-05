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Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı: 'Kendimi son anda geri atarak, kurtardım'
Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı: 'Kendimi son anda geri atarak, kurtardım'
Manisa'da değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T17:58+0300
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yaşam
manisa
patlama
lastik
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Turgutlu ilçesindeki, Manisa-Turgutlu Kavşağı'ndaki bir lastik tamirhanesinde yaşanan olayda, lastik tamircisi 35 yaşındaki Celal İvdi, değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik tamircisi son anda kaçarak canını kurtardı. O anlar işyerini güvenlik kameralarına yansıdı.‘Bomba gibi patladı'Lastik tamircisi Celal İvdi, yaşadığı o anları anlattı. İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" diye konuştu.
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manisa, patlama, lastik

Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı: 'Kendimi son anda geri atarak, kurtardım'

17:58 05.02.2022
© DHAManisa'da değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Manisa'da değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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Manisa'da değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Turgutlu ilçesindeki, Manisa-Turgutlu Kavşağı'ndaki bir lastik tamirhanesinde yaşanan olayda, lastik tamircisi 35 yaşındaki Celal İvdi, değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı.
Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik tamircisi son anda kaçarak canını kurtardı. O anlar işyerini güvenlik kameralarına yansıdı.

‘Bomba gibi patladı'

Lastik tamircisi Celal İvdi, yaşadığı o anları anlattı. İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" diye konuştu.
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