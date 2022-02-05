Metropoll anketi: ‘Erdoğan’ın rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil’

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, yapılan anketlere göre yapılacak 'seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarsa kazanır' varsayımının doğru olmadığını belirtti. Twitter’dan Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaşan Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" şu ifadeleri kullandı.Paylaşılan ankette, katılımcıların yüzde 30’u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si karşısına çıkacak rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 29’uysa Erdoğan’ın rakibine bağlı olarak karar vereceğini ifade etti.“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlara göre bakıldığındaysa, yüzde 87,4’le AKP seçmeninin büyük çoğunluğu Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.Erdoğan’ın rakibine göre karar vereceğini dile getirenlerin oranıysa yüzde 11.6.HDP seçmeni katılımcılardansa Erdoğan’a oy çıkmadı.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" ifadelerine yer verdi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, yapılan anketlere göre yapılacak 'seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarsa kazanır' varsayımının doğru olmadığını belirtti.
Twitter’dan Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaşan Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" şu ifadeleri kullandı.
Paylaşılan ankette, katılımcıların yüzde 30’u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si karşısına çıkacak rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 29’uysa Erdoğan’ın rakibine bağlı olarak karar vereceğini ifade etti.
“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlara göre bakıldığındaysa, yüzde 87,4’le AKP seçmeninin büyük çoğunluğu Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.
Erdoğan’ın rakibine göre karar vereceğini dile getirenlerin oranıysa yüzde 11.6.
HDP seçmeni katılımcılardansa Erdoğan’a oy çıkmadı.