https://tr.sputniknews.com/20220205/metropoll-anketi-erdoganin-rakibi-kim-olsa-kazanir-varsayimi-dogru-degil-1053507211.html

Metropoll anketi: ‘Erdoğan’ın rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil’

Metropoll anketi: ‘Erdoğan’ın rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil’

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T18:53+0300

2022-02-05T18:53+0300

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türkiye

özer sencar

metropoll araştırma şirketi

hdp

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Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, yapılan anketlere göre yapılacak 'seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarsa kazanır' varsayımının doğru olmadığını belirtti. Twitter’dan Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaşan Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" şu ifadeleri kullandı.Paylaşılan ankette, katılımcıların yüzde 30’u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si karşısına çıkacak rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 29’uysa Erdoğan’ın rakibine bağlı olarak karar vereceğini ifade etti.“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlara göre bakıldığındaysa, yüzde 87,4’le AKP seçmeninin büyük çoğunluğu Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.Erdoğan’ın rakibine göre karar vereceğini dile getirenlerin oranıysa yüzde 11.6.HDP seçmeni katılımcılardansa Erdoğan’a oy çıkmadı.

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özer sencar, metropoll araştırma şirketi, hdp