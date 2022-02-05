Şahan Gökbakar’dan Oytun Erbaş taklidi: Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık

TVNET’te Sert Sorular programına katılan Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta “Anadolu çocuğu onlar, bilmez” diye bir yaklaşım olduğunu savundu. Bu zümredekilerin konuştuğunda anlaşılmadığını, içinde Latince kelimelerin geçtiğini, kendisininse halka bir şeyler anlatabildiği için kıskanıldığını anlatmıştı.Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ın ifadelerini tiye aldı ve 'Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık' ifadelerini kullandı.Erbaş, yaklaşık iki sene önce koronavirüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Koronavirüsü çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.
Komedyen Şahan Gökbakar ‘AKP iktidarının akademideki vesayeti kırmasıyla’ bulunduğu pozisyona gelebildiğini söyleyen ‘deneysel uzman’ Oytun Erbaş’ı taklit ederek tiye aldı: “Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık.”
TVNET’te Sert Sorular programına katılan Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta “Anadolu çocuğu onlar, bilmez” diye bir yaklaşım olduğunu savundu. Bu zümredekilerin konuştuğunda anlaşılmadığını, içinde Latince kelimelerin geçtiğini, kendisininse halka bir şeyler anlatabildiği için kıskanıldığını anlatmıştı.
Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ın ifadelerini tiye aldı ve 'Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık' ifadelerini kullandı.
Erbaş, yaklaşık iki sene önce koronavirüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Koronavirüsü çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.