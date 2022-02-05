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Telefonuyla oynarken raylara düştü
Telefonuyla oynarken raylara düştü
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T20:46+0300
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dünya
metro
hindistan
yeni delhi
ray
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Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.
hindistan
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metro, hindistan, yeni delhi, ray

Telefonuyla oynarken raylara düştü

20:46 05.02.2022 (güncellendi: 20:47 05.02.2022)
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü.
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü.
Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.
Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.
Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.
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