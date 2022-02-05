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https://tr.sputniknews.com/20220205/telefonuyla-oynarken-raylara-dustu-1053510164.html
Telefonuyla oynarken raylara düştü
Telefonuyla oynarken raylara düştü
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T20:46+0300
2022-02-05T20:46+0300
2022-02-05T20:47+0300
dünya
metro
hindistan
yeni delhi
ray
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Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.
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metro, hindistan, yeni delhi, ray
Telefonuyla oynarken raylara düştü 20:46 05.02.2022 (güncellendi: 20:47 05.02.2022) Abone ol
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü.
Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.
Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.
Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.