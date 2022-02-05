https://tr.sputniknews.com/20220205/tesk-elektrikteki-zamlar-geri-alinmali-esnafa-ozel-tarife-uygulanmali-1053499328.html

TESK: Elektrikteki zamlar geri alınmalı, esnafa özel tarife uygulanmalı

TESK: Elektrikteki zamlar geri alınmalı, esnafa özel tarife uygulanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafımız zor... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T11:44+0300

2022-02-05T11:44+0300

2022-02-05T11:44+0300

ekonomi

palandöken

tesk

elektrik

fatura

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TESK Genel Başkanı Palandöken, yapılan zamlarla esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını belirtti. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturalarının ödenemez hale geldiğini ifade eden Palandöken, “Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı" dedi. Palandöken, "Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” diye konuştu.

palandöken

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palandöken, tesk, elektrik, fatura