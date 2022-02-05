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Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T01:13+0300
2022-02-05T01:13+0300
2022-02-05T01:13+0300
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insan kaçakçısı
gözaltı
tutuklama
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.Yapılan aramada kamyonette 62 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210505/istanbul-havalimaninda-vip-gocmen-kacakciligi-1044430764.html
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van, muradiye, insan kaçakçısı, gözaltı, tutuklama
Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı Abone ol
Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Yapılan aramada kamyonette
62 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.