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Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-05T01:13+0300
türkiye
van
muradiye
insan kaçakçısı
gözaltı
tutuklama
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.Yapılan aramada kamyonette 62 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210505/istanbul-havalimaninda-vip-gocmen-kacakciligi-1044430764.html
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van, muradiye, insan kaçakçısı, gözaltı, tutuklama

Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

01:13 05.02.2022
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Yapılan aramada kamyonette 62 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2021
DÜNYA
İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı'
5 Mayıs 2021, 15:53
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