https://tr.sputniknews.com/20220205/vanda-insan-kacakciligi-yapan-2-kisi-tutuklandi-1053493560.html

Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Van'da insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T01:13+0300

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türkiye

van

muradiye

insan kaçakçısı

gözaltı

tutuklama

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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.Yapılan aramada kamyonette 62 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210505/istanbul-havalimaninda-vip-gocmen-kacakciligi-1044430764.html

türkiye

van

muradiye

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van, muradiye, insan kaçakçısı, gözaltı, tutuklama