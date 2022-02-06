https://tr.sputniknews.com/20220206/basaksehirde-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-6-yarali-1053524533.html

Başakşehir’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Başakşehir’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul Başakşehir’de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:45+0300

2022-02-06T12:45+0300

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başakşehir

kaza

otobüs

iett

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Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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başakşehir, kaza, otobüs, iett