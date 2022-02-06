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Başakşehir’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başakşehir’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İstanbul Başakşehir’de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T12:45+0300
2022-02-06T12:45+0300
2022-02-06T12:50+0300
başakşehir
kaza
otobüs
iett
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Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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başakşehir, kaza, otobüs, iett
Başakşehir’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 12:45 06.02.2022 (güncellendi: 12:50 06.02.2022) Abone ol
İstanbul Başakşehir’de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.
Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.