https://tr.sputniknews.com/20220206/emsal-karar-cocuklarin-velayeti-cezaevindeki-babaya-verildi-1053524114.html

Emsal karar: Çocukların velayeti cezaevindeki babaya verildi

Emsal karar: Çocukların velayeti cezaevindeki babaya verildi

Kahramanmaraş'ta, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevinde hükümlü olan Ali D., Tuğçe D.'den boşanmak için dava açtı. 3. Aile Mahkemesi'nde görülen... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:31+0300

2022-02-06T12:31+0300

2022-02-06T12:36+0300

velayet

türkiye

emsal karar

anne

baba

cezaevi

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Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Ali D., 2019 yılı sonunda kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre, eşi Tuğçe D. de çocukları 6 yaşındaki F.Z.D. ile 4 yaşındaki Ç.S.D.'yi terk edip, Kahramanmaraş 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla aynı mahkemeye boşanma davası açıp, 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.'Babaya verilmeleri, çocukların üstün menfaatine olacak'Tuğçe D. açtığı boşanma davasını takip etmediği için dava düşerken, eşinin açtığı davanın da duruşmalarına katılmadı. Mahkemenin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocukların birlikte yaşadığı Ali D.'nin ablasının evine gönderilen görevli tarafından rapor hazırlandı. Raporda, her 2 çocuğun da halaları olan Ö.Y.'ye çok düşkün olduğu, anne Tuğçe D.'nin çocuklarını arayıp sormadığı belirtilerek, şöyle denildi:Anne kusurlu bulundu, velayet babaya verildiDava sonunda mahkeme heyeti, Tuğçe D.'nin 'eşini ve çocuklarını bırakarak evden ayrılma', 'başka erkeklerde birlikte olmak suretiyle uygunsuz hayat yaşayarak sadakat yükümlülüğünün ihlali', 'uyuşturucu madde kullanma', 'çocuklara şiddet uygulama şeklinde eylemlerde bulunmak suretiyle evlilik birliği içerisinde eşine karşı kusurlu hareketlerde bulunma' nedenleriyle evlilik birliğini temelden sarstığına ve tam kusurlu olduğuna hükmedip, çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin de babaya verilmesine karar verdi.Ayrıca annenin, çocuklarıyla cumartesi, dini bayramların 3. günü ile Anneler Günü'nde 5 saat görüşmesine; tam kusurlu olduğu için de Ali D.'ye 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi olmak üzere 26 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.Kararı değerlendiren Ali D.'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uygunsuz yaşam sürdüğünü ve sosyal medyada çektiği uygunsuz videoları da mahkemeye sunduklarını söyledi. Çocukların velayetinin cezaevindeki babaya verilmesinde dosyaya giren sosyal inceleme raporunun da çok önemli olduğunu kaydeden Öksüz, annenin hem uygunsuz yaşamı olması hem de uyuşturucu kullanması nedeniyle çocuklarıyla yatılı görüşmesinin de yasaklandığını kaydetti. Avukat Öksüz, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220202/annenin-tiktokta-fazla-vakit-gecirdigine-hukmeden-mahkeme-cocuklarin-velayetini-babaya-verdi-1053377495.html

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velayet, emsal karar, anne, baba, cezaevi