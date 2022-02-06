https://tr.sputniknews.com/20220206/endonezya-pacu-jawi-yarisi-duzenlendi-1053519272.html

Endonezya'da Pacu Jawi yarışı düzenlendi

Endonezya'da Pacu Jawi yarışı düzenlendi

Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesine bağlı Tanah Datar'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı 'Pacu Jawi' düzenlendi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T05:58+0300

2022-02-06T05:58+0300

2022-02-06T05:59+0300

dünya

büyükbaş

yarış

endonezya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053519247_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26fe932ea1a9d8520a031cb85a398d54.jpg

Endonezya'da büyükbaş hayvanların yarıştığı Pacu Jawi düzenlendi. Her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için düzenlenen Pacu Jawi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.İyi performans gösteren büyükbaş hayvanlar normal fiyatlarının üzerinde satın alınabiliyor.

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

büyükbaş, yarış, endonezya