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https://tr.sputniknews.com/20220206/endonezya-pacu-jawi-yarisi-duzenlendi-1053519272.html
Endonezya'da Pacu Jawi yarışı düzenlendi
Endonezya'da Pacu Jawi yarışı düzenlendi
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesine bağlı Tanah Datar'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı 'Pacu Jawi' düzenlendi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T05:58+0300
2022-02-06T05:58+0300
2022-02-06T05:59+0300
dünya
büyükbaş
yarış
endonezya
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Endonezya'da büyükbaş hayvanların yarıştığı Pacu Jawi düzenlendi. Her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için düzenlenen Pacu Jawi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.İyi performans gösteren büyükbaş hayvanlar normal fiyatlarının üzerinde satın alınabiliyor.
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büyükbaş, yarış, endonezya
Endonezya'da Pacu Jawi yarışı düzenlendi 05:58 06.02.2022 (güncellendi: 05:59 06.02.2022) Abone ol
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesine bağlı Tanah Datar'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı 'Pacu Jawi' düzenlendi.
Endonezya'da büyükbaş hayvanların yarıştığı Pacu Jawi düzenlendi. Her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için düzenlenen Pacu Jawi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.
İyi performans gösteren büyükbaş hayvanlar normal fiyatlarının üzerinde satın alınabiliyor.