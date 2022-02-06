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Eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan 4 günlük Başbakan istifa etti
Eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan 4 günlük Başbakan istifa etti
Peru'da eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Başbakan Hector Valer istifa etti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T18:31+0300
2022-02-06T18:31+0300
dünya
peru
başbakan
aile içi şiddet
istifa
kadına yönelik şiddet
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Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan ve 4 gün önce göreve başlayan yeni Başbakan Hector Valer istifa etti. Valer'in eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.Valer, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun kabineyi yenileyeceğini açıklamasından bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.Castillo yönetiminin 6. ayında üçüncü başbakan olan Valer, kendisi hakkında şiddet yanlısı bir imaj yaratan medyanın tepkisine maruz kaldığını söyledi.Basında çıkan haberlerde, Valer'i fiziksel saldırganlıkla suçlayan eşi ve kızının polis şikayetleri yayımlanmıştı. Haberlere göre Valer, kadınları tekme, tokat ve yumrukla dövdü. Valer, 3 Şubat'ta eski Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanarak yemin etmişti.Valer, bu yeni görevle ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru için umut günü ve değişim günüdür" açıklamasında bulunmuştu.Castillo, devlet başkanlığını 28 Temmuz 2021'den bu yana yürütüyor.
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peru, başbakan, aile içi şiddet, istifa, kadına yönelik şiddet

Eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan 4 günlük Başbakan istifa etti

18:31 06.02.2022
© DHAPeru Başbakanı Hector Valer
Peru Başbakanı Hector Valer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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Peru'da eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Başbakan Hector Valer istifa etti.
Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan ve 4 gün önce göreve başlayan yeni Başbakan Hector Valer istifa etti. Valer'in eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.
Valer, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun kabineyi yenileyeceğini açıklamasından bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.

Castillo yönetiminin 6. ayında üçüncü başbakan olan Valer, kendisi hakkında şiddet yanlısı bir imaj yaratan medyanın tepkisine maruz kaldığını söyledi.

Basında çıkan haberlerde, Valer'i fiziksel saldırganlıkla suçlayan eşi ve kızının polis şikayetleri yayımlanmıştı. Haberlere göre Valer, kadınları tekme, tokat ve yumrukla dövdü.

Valer, 3 Şubat'ta eski Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanarak yemin etmişti.
Valer, bu yeni görevle ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru için umut günü ve değişim günüdür" açıklamasında bulunmuştu.

Castillo, devlet başkanlığını 28 Temmuz 2021'den bu yana yürütüyor.
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