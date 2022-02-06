https://tr.sputniknews.com/20220206/fransada-erkek-civciv-karari-yumurtadan-cikar-cikmaz-oldurulmeleri-yasaklandi-1053535193.html

Fransa'da erkek civciv kararı: Yumurtadan çıkar çıkmaz öldürülmeleri yasaklandı

Fransa'da erkek civciv kararı: Yumurtadan çıkar çıkmaz öldürülmeleri yasaklandı

Fransa'da erkek civcivlerin, yumurtlayamayacakları gerekçesiyle yumurtadan çıkar çıkmaz öldürülmesi uygulamasına yasak getirildi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T19:02+0300

2022-02-06T19:02+0300

2022-02-06T19:02+0300

dünya

fransa

civciv

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, yumurta tavuğu üretme çiftliklerinde yumurtalardan çıkan erkek civcivlerin hemen öldürülmesi uygulaması yasaklandı, çiftliklere karara uymaları için bu yılın sonuna kadar süre verildi.Yasağa uymayan çiftliklere ceza kesilmesini öngören kararda, çiftliklerin yumurtadan çıkacak civcivlerin cinsiyetini 21 günlük kuluçka süresinin ilk 15 gününde tespit eden makinelerin en geç 31 Aralık 2022'de kullanıma başlamaları istendi.Çiftliklerde bu makineler sayesinde, erkek civcivler yumurtadan çıkmadan itlaf edilebilecek.Öte yandan hayvan hakları dernekleri, kararı sevinçle karşıladı.Tarım Bakanı Julien Denormandie, geçen yaz yaptığı açıklamada, 2022'nin Fransa'da erkek civcivlerin yumurtadan çıkar çıkmaz itlaf edildiği son yıl olacağını belirtmişti.Avrupa'da her yıl 300 milyon erkek civciv, kıtanın en büyük yumurta üreticisi Fransa'da ise 50 milyon erkek civciv yumurtadan çıkar çıkmaz itlaf ediliyor.Söz konusu uygulama, Almanya'da yılbaşında yürürlüğe girmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210722/adanada-yaklasik-300-civciv-araziye-terk-edilmis-halde-bulundu-korumaya-alindi-1045027505.html

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